Brad Pitt’in arkadaşı sevgilisini öldürdü

KATİLİN Hollywood yıldızı Brad Pitt’in yakın arkadaşı olan İngiliz fotoğraf sanatçısı Saul Fletcher olduğu belirlendi. Edinilen bilgiye göre uzun süredir birlikte olduğu sevgilisini bıçakla öldüren sanatçı, daha sonra evi terk etti. Porsche marka otomobiliyle Berlin’den ayrılan katil zanlısı, yolda kızını arayarak “Anneni öldürdüm” dedi. Kızın haber vermesi üzerine polis evin bulunduğu adrese gitti. Evde kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Polis, yakalama emri çıkarılan katil zanlısının peşine düştü. Ancak cinayetten birkaç saat sonra zanlı Brandenburg Eyaleti sınırları içindeki ormanlık alanda ölü bulundu. Zanlının intihar ettiği kaydedildi. Cinayetin neden işlendiğiyle ilgili soruşturma sürüyor.