Koronavirüs nedeniyle büyük sıkıntılar yaşayan Avrupa’da normalleşme süreciyle beraber futbol maçları da başlıyor. Avrupa’nın 5 büyük liginde heyecan yeniden artıyor.Almanya’da Bundesliga’da başlayan karşılaşmalarda herhangi bir sorun yaşanmaması herkesi umutlandırıyor. İtalya ve İspanya’da da tarihlerin kesinleşmesi bir diğer olumlu karşılanan gelişme oldu. İspanya; 11-12 Haziran’da İtalya da 20 Haziran’da santraya inecek. İngiltere’de de Premier Lig için 17 Haziran tarihinin seçilmesi heyecanı ikiye katladı.

Ligi daha önce iptal edilen Fransa’da da bu durum tepkiyle karşılandı. Ünlü L’Equipe Gazetesi, dünkü manşetinde diğer 4 büyük ligin hazır olduğunu kendilerinin iptal edildiğini duyurup, ‘Biz aptal mıyız’ dedi.

İspanya’da Marca ve AS gazeteleri özel yayınlarla dün manşete çıktı. İspanya’da basketbolun da 17 Haziran’da başlayacak olması ülkede moralleri artırdığı aktarıldı.İtalya’da da La Gazzetta Dello Sport, Tuttospor ve Corriere Dello Sport, manşetlerini ‘İtalya’da futbol dönüyor’ başlığıyla müjdeledi. Ayrıca 2020-21 sezonu başlangıç tarihleri de belirlendi. İspanya, İtalya ve İngiltere’de 12 Eylül tarihi yeni sezonun başlangıcı olarak değerlendirildi. Almanya’da ise yine erken bir tarih olarak, ya ağustos ayının son 2 haftası ya da eylül ayının ilk haftası arasında bir tarih düşünülüyor. Polonya’da seyircili maç

Polonya futbol liglerinde karşılaşmalara, 19 Haziran’dan itibaren stat kapasitelerinin yüzde 25’i oranında seyirci alınacak. Başbakan Mateusz Morawiecki, “Seyircilerin statlara dönüş tarihi olarak 19 Haziran’ı belirledik. Bu tarihten itibaren statlara kapasitelerinin yüzde 25’i oranında seyirci girebilecek” ifadelerini kullandı. Hollanda’ya şok ‘Risk yoktu’

Futbolu iptal eden ülkelerden Hollanda’yı şoke eden bir haber geldi. Hollanda Futbol Federasyonu Doktoru Edwin Goedhart, maçların risk taşımadığını anlattı.Fox Sports’a konuşan doktor Goedhart, “482 tane maçı seyrettik. Bunları analiz ettik. Oyuncuların birbirine enfekte etme ya da bulaştırma ihtimallerini değerlendirdik. Ancak analizlerimize göre futbol maçlarında virüsü bulaştırma ihtimalini çok düşük bulduk” dedi. Japonya’da 4 Temmuz

Koronavirüs nedeniyle şubat ayından bu yana ertelenen Japonya’da J1 League, 4 Temmuz’da yeniden başlayacak. Japonya Futbol Federasyonu, OHAL’in kaldırılmasının ardından futbol liglerinin yeniden başlatılması yönünde karar alındığı belirtildi. J1 League’in 4 Temmuz’da, 2. ve 3. futbol liglerinin ise 27 Haziran’da seyircisiz olarak başlayacağı aktarıldı. Yeni taraftar modelleri

Avrupa’da futbola dönen ülkeler Danimarka ve Çekya’da seyircisiz maçlara yeni tribün modelleri üretildi. İlk olarak Danimarka’da önceki gün yeniden başlayan lig mücadelesinde Aarhus kulübü evinde Randers’la oynadığı maçta sanal taraftar kullandı.Tribünlere yerleştirilen dev ekranlara zoom üzerinden 200 kadar taraftar 90 dakika boyunca bağlandı. Taraftarların mesajları, reaksiyonları ve tezahüratları yayınlandı. Çekya’da da arabalarla karşılaşma seyredildi. Viktoria Plzen’in Sparta Prag’a 2-1 yenildiği maçta taraftarlar otoparktaki dev ekranda maçı arabalarından izledi.