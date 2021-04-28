Birinci parti olmayı hedefleyen Yeşiller yine ‘iklim korunması’ dedi

11-13 Haziran’da düzenlenecek kurultayda delegelerin onayına sunulacak olan ‘Almanya. Her şey içinde’ başlıklı 136 sayfalık programda, Avrupa Birliği’nin (AB) ve demokrasinin güçlendirilmesine de ilk sıralarda yer verildi. Ekoloji, sosyal, demokrasi ve Avrupa’nın büyük harflerle yazıldığı programda, dijitalleşmeye, Kovid-19 nedeniyle ekonomik alanda yaşanan sıkıntıların atlatılması için yeni yatırımlara, kadın erkek eşitliğine ağırlık verilmesi de yer aldı.

İKLİM VE ÇEVRE ÖNCELİKLİ

Yeşiller’in seçim programında iklim ve çevre korunmasının öncelikli hedef olduğu vurgulandı. Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için şimdiden daha kararlı önlemler alınmasının kaçınılmaz olduğunun altı çizildi. Planlanan önlemler arasında şunlar var:

* Sera gazının 2030 yılına kadar 1990 yılındaki oranla yüzde 70 azaltılması.

* Otoyollarda en fazla 130 km. hız yapılmasına izin verilmesi.

* Maden ocaklarının tamamen kapatılmasının 2038 yerine 2030’a çekilmesi.

* 2030 yılından itibaren çevre ve hava kirliliği yaratan mazotlu ve benzinli araçların trafiğe çıkmalarına izin verilmemesi.

* Emisyonsuz, yani elektrikli otomobil alacaklara devlet yardımı yapılması.

DAHA GÜÇLÜ AB

* Yeşiller’in seçim programında, demokrasinin ve AB’nin güçlendirilmesine özellikle önem verilmesi de yer aldı. Demokrasinin güçlendirilmesi için seçimlerde oy kullanma yaşının 16’ya düşürülmesi önerildi.

* AB genelinde dijitalleşmenin, iklim korunmasının, araştırmaların ve eğitimin desteklenmesi için plastik sanayi ile dev dijital şirketlerinden ek vergi alınması.

* AB para birimi euronun uluslararası düzeyde ödeme birimi olarak kullanılması için zaman geçirmeden gereken girişimlerde bulunulması.

* Ayrıca Europol’un (Avrupa Polis Ofisi) Avrupa Kriminal Dairesi’ne dönüştürülmesi ve bir Avrupa Polis Timi oluşturulması da progamda yer aldı.

GÖÇ VE UYUM

Yeşiller’in programında, Alman Bertelsmann Vakfı’nın bir araştırmasına göre önümüzdeki 10 yılda Almanya’da çalışma çağındakilerin sayısında 16 milyon civarında düşüş olacağı hatırlatılırken, bu açığın kapatılması için ülkenin her yıl 260 bin göçmene ihtiyacı olacağı da vurgulandı. İleride güç durumda kalınmaması için yurt dışından ‘yetenekli kartı”’ ile gençlerin, kalifiye elemanların ve düz işçilerin Almanya’ya gelmelerinin kolaylaştırılması önerildi. Bu öneriler arasında şunlar var:

* Bir Göç Komisyonu oluşturulsun ve bu komisyon her yıl Federal Meclis’e kaç elemana ihtiyaç duyulduğunu bildirsin.

* Kalifiye yabancıların ‘Yetenekli Kartı’ veya puan sistemi yöntemiyle önceden iş yeri bulma koşulu aranmadan Almanya’ya gelmelerine izin verilsin.

* Almanya’da 5 yıl yaşayanlara Alman vatandaşlığına geçme ve çifte vatandaşlık hakkı tanınsın.

* Yurt dışından gelecek ‘yeni göçmenlerin’ uyum sağlamalarının kolaylaştırılması için ücretsiz Almanca dil kurslarına katılmalarına önem verilsin.

VARLIK VERGİSİ ARTIRILSIN

* Yüksek gelirlilerden daha fazla vergi alınması ve varlık vergisinin artırılması da Yeşiller’in programında yer aldı.

* Yılda 100 bin euronun üzerinde kazanan tek kişiler ile 200 bin eurodan fazla kazanan çiftlerden yüzde 45 vergi alınsın.

* Bu oran 250 bin eurodan fazla kazanan tek kişiler ve 500 bin euronun üzerinde kazanan çiftler için yüzde 48’e yükseltilsin.

* Dar gelirlilerden alınan vergi oranı ise düşürülsün.

* Hartz IV olarak bilinen sosyal yardım yerine hiç geliri olmayanlara ‘garanti güven’ ödemesi yapılsın.

* Çocuk parası yerine çocuk başına daha fazla ‘çocuk temel güvencesi’ ödemesi yapılsın.

* Asgari saat ücreti 12 euroya yükseltilsin.

* Almanya genelinde kira artışı sınırlandırılsın ve yılda en çok yüzde 2.5 oranında artışa izin verilsin.





