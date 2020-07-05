Bircan’ın cesedi bulundu

Avusturya gazetelerinde yer alan habere göre Roppen yakınlarında Inn Nehri kıyısında gezintiye çıkanlar kayalıkların arkasında bir kadın cesedi buldu. Bunun üzerine polise haber verildi. Yapılan incelemede cesedin, Bircan’a ait olduğu belirlendi. Genç kadın, 25 Haziran’da eşi tarafından yastıkla boğulmuş, 33 yaşındaki Taylan Ü. de 27 Haziran’daki sorgusunda cinayeti itiraf etmişti.