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BERLİN
Haber Giriş: 05.07.2020 - 17:36,Son Güncelleme:

Bircan’ın cesedi bulundu

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Bircan’ın cesedi bulundu
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Avusturya’nın Tirol bölgesinde eşi Taylan Ü. tarafından öldürülüp Inn Nehri’ne atılan Bircan Dever Ünal’ın cesedi bulundu. Polis, itfaiye ve dalgıçların yoğun aradığı Bircan’ın cesedini, tesadüfen nehir kıyısında dolaşanların bulduğu öğrenildi.

Avusturya gazetelerinde yer alan habere göre Roppen yakınlarında Inn Nehri kıyısında gezintiye çıkanlar kayalıkların arkasında bir kadın cesedi buldu. Bunun üzerine polise haber verildi. Yapılan incelemede cesedin, Bircan’a ait olduğu belirlendi. Genç kadın, 25 Haziran’da eşi tarafından yastıkla boğulmuş, 33 yaşındaki Taylan Ü. de 27 Haziran’daki sorgusunda cinayeti itiraf etmişti.

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