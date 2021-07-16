‘Biraz ara verip teneffüse çıkacağım’

AMERİKA Birleşik Devletleri’ne (ABD) yaptığı, muhtemelen son resmî ziyareti sırasında Johns Hopkins Üniversitesi’nden ‘Onur Doktorası’ alan Başbakan Merkel, ileriye dönük planları hakkında açıklamalarda bulundu. Yüksek öğreniminden sonra fizik dalında doktorasını yapan ve 18’inci ‘Onur Doktorası’nı alan Merkel, görevi bıraktıktan sonra ne yapacağıyla ilgili soruya bu cevabı verdi: “Bir şey yapmayacağımdan ve hiç kimsenin beni istemediğinden korktuğum için gelecek ilk daveti kabul etmeyeceğim. Beni en çok neyin ilgilendireceğini düşünmek için ara vereceğim, teneffüse çıkacağım. Belki bir şeyler okumayı deneyeceğim, yorgun olduğum için belki gözlerim kapanacak. Sonra biraz uyuyacağım. Daha sonra da bakıp göreceğiz ne yapacağımı. Sistematik olarak karar vermenin eksikliğini hissetmeyeceğim. Bunu artık başkalarının yapacağını düşünmek alışılmış hale gelecek. Bundan da hoşlanacağım.” EKSİKLİĞİNİZİ HİSSEDECEĞİM

Avrupalı ilk lider olarak Başbakan Angela Merkel’i Beyaz Saray’da ağırlayan ABD’nin yeni Başkanı Joe Biden, “Zirvelerde sizi görememenin eksikliğini hissedeceğim. Gerçekten de öyle” diyerek ortaklaşa düzenlenen basın toplantısında Merkel’i duygulandırdı. Biden ve Merkel, bazı alanlarda görüş ayrılıkları yaşadıklarını gizlemediler. Ancak iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerini geliştirerek sürdüreceklerinin altını çizdiler. Joe Biden’a “Sevgili Joe” diye hitap eden Merkel’e, Donald Trump ve Joe Biden’la ilişkileri soruldu. Başbakan Merkel, “Her ABD Başkanı ile iş birliği yapmak her Almanya Başbakanı’nın çıkarınadır” diyerek her zaman olduğu gibi yine diplomatik bir yanıt verdi. Sonra da gülümseyerek “Bugün çok dostane bir görüşme yaptık” dedi. Merkel, Johns Hopkins Üniversitesi’nden ‘Onur Doktorası’ aldı.