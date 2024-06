‘Bir ilke daha imza atacağız’

Haberin Devamı

ALMANYA’da yaşayan Müslüman Türklerin dinî, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak, ibadethaneleri yönetmek üzere faaliyet gösteren ve resmî olarak ‘Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion e. V.’ adıyla 5.7.1984 tarihinde Merkezi Köln’de kurulan DİTİB’in üyesi Garbsen Kocatepe Camii Başkanı Zafer Yıldız “DİTİB, kuruluşunun 40. yılı nedeniyle üye derneklerinin fotoğraf ve videolarla kendilerini anlatan bir yarışma düzenlediğini bize de iletti. Bugüne kadar birçok konuda ilklere imza attığımız gibi; bu yarışmada da çok başarılı çalışmalar yapan camiler arasından sıyrılıp dereceye gireceğimizi umuyorum” dedi.

‘830 ÜYEMİZ VAR’

Almanya’da DİTİB’e bağlı faailiyet gösteren 900 camiden birisi de Garbsen Kocatepe Camii olduğunu söyleyen Başkan Yıldız, “Dini faaliyetlerimizin yanında birçok sosyal, kültürel çalışmalar içerisinde de bulunuyoruz. Şu an 830 üyemiz bulunmaktadır. Yönetim ve üyelerimizle el ele vererek Brundi’de, Sudan’da su kuyuları açtık. Ayrıca Brundi’de bir cami yaptırma projemiz var. Sağır ve dilsiz çocukların bulunduğu bir yetimhanenin materyallerini ve maddi destek verme projemiz devam ediyor. Ayrıca Down sendromlu çocuklara yönelik düzenli olarak her ay bir etkinliğimiz var. Asıl olarak, kuruluşumuzdan günümüze kadar tüm yöneticilerimizin, yapılan çalışmaların fotoğraf ve video çekimleri elimizde. İyi bir arşivimiz var. Tüm bunları toparladık, güzel bir şekilde hazırlayıp yarışmaya katılacağız” diye konuştu.