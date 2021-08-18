Bir günde iki kat arttı, yeni kısıtlamalar yolda

ROBERT-Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamaya göre önceki gün 3 bin 912 olan korona vaka sayısına son 24 saat içerisinde 8 bin 324 yeni vaka daha eklendi. 37.4 olan haftalık insidans değeri ise 40.8 oldu. Son 24 saat içerisinde 22 koronavürüs hastası yaşamını yitirirken, pandemi başlangıcından bugüne toplam ölüm sayısı 91 bin 921’e yükseldi.

EN FAZLA KUZEY BÖLGELERİNDE

RKI verilerine göre hastane ve kliniklerin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören korona hastalarının sayısı ise 574 olarak kayıtlara geçti. Almanya genelinde güncel olarak toplam 55 bin 900 korona vakası bulunduğu, en fazla vaka oranının kuzey bölgelerinde rastlandığına dikkat çekildi. Yaklaşık 48 milyon kişinin çifte aşı olduğu Almanya’da şimdiye kadar aşı olmayanlara yeni kısıtlamaların geleceği duyuruldu. 16 eyaletten oluşan Almanya’nın 10 eyaletinde haftalık insidans değerinin 30’un üzerine çıktığını belirten sağlık uzmanları, federal düzeyde alınan kararlar doğrultusunda özellikle aşı olmayanların büyük yaptırımlarla karşılaşacağını söyledi.

HAMBURG’DA 2G MODELİ

Korona vakalarının artttığı Bavyera’nın 13 ayrı idari bölgesinde aşısızların kapalı mekânlara girerken negatif sonuçlu test ibraz etme zorunda oldukları bildirildi. Ayrıca açık alanlarda buluşmada sadece 3 farklı haneye kadar izin verileceği duyuruldu. Kuzey eyaletlerdeki okullarda ise öğrencilerin okul bahçesi dahil, tüm alanlarda maske takma zorunda oldukları vurgulandı. Hamburg’da yeni uygulamaya gitmek için karar aşamasında bulunan senatonun, sadece aşı olanlar ve iyileşenleri kapsayan 2G modelini yürürlüğe sokacağı duyuruldu. Yeni yönetmeliğe göre aşı olmayanların negatif sonuçlu teste sahip olsalar bile etkinliklere alınmayacağı bildirildi.