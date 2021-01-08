Bir günde 1188 can kaybı daha

ÜLKEDE son iki aydır uygulanan kısmi kapanma da korona salgınının ikinci dalgasını kırmaya yetmedi. Virüs henüz kontrol altına alınamadı. Korona salgınını izleyen Robert Koch Enstitüsü’nün verilerine göre son 24 saat içinde 31 bin 849 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı da 1 milyon 866 bin 887’ye yükseldi. İyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 494 bin 100 olarak açıklandı. Son bir hafta içinde ise tespit edilen vaka sayısı 113 bin 555. Bir hafta içinde 100 bin nüfusa düşen ortalama vaka sayısı ise 136.5 olarak açıklandı. Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan hasta sayısının 5 bin 491 olduğu, bunlardan 3 bin 99’unun entübe edildiği bildirildi. Ülkede 417 bin kişiye korona aşısının ilk dozunun uygulandığı belirtildi.