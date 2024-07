Haberin Devamı

BU üç ülkenin, Bodensee Gölü kıyı şehirlerinin en önemlileri: Almanya’nın Bodensee Gölü’ne kıyısı olan en önemli şehirleri; Lindau, Friedrichshafen, Meersburg ve Konstanz, Avusturya’nın en önemli şehri Bregenz ve İsviçre’nin St. Gallen ve Thurgau şehirleri. Ben Almanya’nın Lindau kasabasında konaklayıp, günübirlik tekne turlarıyla Avusturya’nın Bregenz şehrini, İsviçre’nin St. Gallen şehrini ve Almanya tarafında ise; Lindau, Meersburg ve Konstanz şehirlerini dolaştım...

ANLAMI IHLAMUR AĞACI

Almanya’nın, Bodensee Gölü kenarında yer alan ve muhteşem manzaralara sahip tarihi bir kasaba olan, Lindau’nun adının anlamı da ‘Ihlamur ağacı’... Lindau, tarihi açıdan köklü bir geçmise sahip. Lindau’nun tarihi eski şehri aslında bir ada. Bu yüzden bölgenin resmi adı ‘Konstanz Gölü’ndeki Lindau’ anlamına gelen, ‘Lindau im Bodensee’ olarak geçiyor. Lindau kasabasının, Ada kısmında bulunan tarihi şehir merkezi; Arnavut kaldırımlı yolları, rengarenk yarı ahşap evleri, mavi göl suyu ve heybetli Alp dağlarının görüntüsü ile insanı büyülerken kara kısmı ise sakinliği, düzeni, temizliği, bozulmamış doğası ve yemyeşil bahçeleri ile ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor. Lindau, Avusturya’nın Vorarlberg şehriyle de sınır komşusu ve İsviçre’nin St. Gallen ile Thurgau şehirlerinin sınırlarına yakın konumda. Yani bir taşla üç kuş vurabileceğiniz bir konumda, bu yüzden gezinize Lindau’dan başlayarak ‘Bir göl ve üç ülke gezisi’ sloganıyla yola çıkabilirsiniz.

MÜTHİŞ BİR PARANOMAYA SAHİP

Bavyeralı Aslan ve Yeni Deniz Feneri (The Bavarian Lion and the New Lighthouse): Lindau’nun liman girişindeki Bavyeralı Aslan ve Yeni Deniz Feneri, Alplerin ve Bodensee Gölü’nün büyüleyici manzarası ile birleşerek şehre adımınızı atar atmaz sizi görkemli bir şekilde karşılıyor. 6 metre boyunda ve 50 ton ağırlığındaki aslan heykeli, 1856 yılında Münihli Profesör Johann von Halbig tarafından yapılmış. 33 metre yüksekliğinde cephesinde bir saati bulunan, Yeni Deniz Feneri’nin seyir terası müthiş bir panoramaya sahip. Limanda bulunan bu taş kule, şehrin Orta Çağ surlarının bir parçası olarak 12. yüzyılda inşa edilmiş. Kule duvarındaki yazıtta, “Limanı korumak ve savunmak için eski imparatorluğun özgür şehri Lindau’nun güçlü sembolü” yazıyor.

Hırsızlar Kulesi (Diebsturm): Yaklaşık 1380 yıllarında inşa edilen yuvarlak kule, uzun süre hapishane olarak kullanılmış. Mimarisi ile dikkat çeken, 8 metre çapında dört katlı kule, St. Peter kilisesinin hemen yanında bulunuyor.

St. Peter Kilisesi (Peterskirche): St. Peter Kilisesi, 1000 yıllık geçmişi ile Lindau’nun en eski kilisesi. Balıkçı Kilisesi olarak da adlandırılan kilise, Schrannenplatz çevresinde yaşayan balıkçıların koruyucu azizi olan, Havari Simon Peter’a adanmış. Bu etkileyici bina büyük bir sanat hazinesine ev sahipliği yapıyor, içindeki freskler ayrıca etkileyici.

Toz Kulesi (Powder Tower): Adanın en batı ucunda bulunan bu yapı, 1508 yılında şehir surlarının bir parçası olarak inşa edilmiş. 18. yüzyılın sonlarına doğru, Lindau’nun milislerinin barutlarını depoladığı bir toz kulesine dönüşmüş ve adını da buradan almış...

Maximilianstrasse: Renkli yarı ahşap evlerin, şirin kafe, restoran ve mağazaların yer aldığı merkez çarşı caddesi. Bu caddenin tam ortasında 1400’lü yıllarda yapılan, renkli işlemeleriyle dikkat çeken eski belediye binası (Historic Town Hall), caddenin sonunda ise Lindau’nun en çarpıcı binalarından biri olan ve Lindau Belediye Müzesi’ne ev sahipliği yapan Cavazzen Evi (Haus zum Cavazzen) bulunuyor. Müze; silah, resim ve mobilya meraklıları için güzel bir koleksiyona sahip. Müze ayrıca Picasso, Chagall, Matisse ve Emil Nolde gibi öne çıkmış isimlerin geçici sergilerine de ev sahipliği yapıyor. Müzenin biraz ilerisinde Stiftsplatz’da 1180 yılında inşa edilmiş, 1500 yılında genişletilmiş ve Rococo tarzı iç dizaynı 1781 yılında ilave edilmiş St. Stephan Kilisesi (Kirche St. Stephan) bulunuyor.

SEÇENEK ÇOK FAZLA

Gemi Turları: Lindau’dan Konstanz ( Bodensee) gölüne kıyısı bulunan birçok kasabaya gemi turları mevcut. Bregenz, Konstanz, Mainau bunlardan sadece birkaçı. Bu turların yemekli, yemeksizi, canlı müziklisi ve bir göl üç ülke turları olanları mevcut, bu kadar çok seçenekte tercih size kalmış. Limanda bulunan bilet satış bürolarından tur biletlerinizi satın alabilirsiniz.

İSVİÇRE İLE BİRLEŞİK GİBİ GÖRÜNÜYOR

KONSTANZ: Bodensee Gölü’nün kıyısındaki bu şirin kasabanın güzelliği, İkinci Dünya Savaşı’nda hiç zarar görmemiş olmasından kaynaklanıyor. Bir rivayete göre; Almanya savaşı kaybedince, şehrin belediye başkanı şehrin bütün ışıklarını yakmış bu sayede şehir sanki İsviçre ile birleşik gibi gözükmüş. Almanya’nın her yeri bombalanırken kimse İsviçre’ye sataşmaya cesaret edemeyince, Konstanz ve çevresindeki kasabalar bombalanmaktan kurtulmuş bu sayede de eski tarihini koruyabilmişler. Konstanz’ın, Altstadt yani eski şehir kısmını gezerken, eski şehrin meşhur ‘Kent Kapısı’ Schnetztor’u ziyaret edip daha sonra Obermarkt Meydanı’nda da yürüyüş yapabilirsiniz. Özellikle Botaniğe ilginiz varsa Konstanz’ın merkezine 8 km uzaklıktaki Mainau Adası’na mutlaka uğrayın. Konstanz merkezden 4 numaralı otobüse binerek 10 dakikada ulaşabileceğiniz adanın bitki örtüsü, rengarenk çiçeklerle dolu manzarası, serası ve kelebek bahçesi görülmeye değer.

EN POPÜLER GEZİ NOKTALARI

Reichenau Adası: UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Reichenau Adası ve buradaki turistik yerler hiç şüphesiz ki, Bodensee Gölü’nün en popüler gezi noktalarından biri. Çok sayıda küçük kumsal, tarihi kiliseler veya gözetleme noktalarındaki muhteşem manzaralarıyla ister günübirlik ister 2-3 günlük bir gezi olsun, tatil hissiniz ana karadan Reichenau Adası’na giden muhteşem cadde boyunca ilerlerken başlıyor.

MEERSBURG’DA SALEM MANASTIRI’NI ÖNERİRİM

Meersburg’a, Konstanz’dan 15 dakikada bir kalkan feribotlarla 30-40 dakika gibi bir sürede, kişi başı 8 Euro’ya ulaşabiliyorsunuz. Meersburg’u gezmeye, Lake Dwelling Museum (Göl Manzara Müzesi) ile başlayabilirsiniz. Meersburg’un kuzeyinde kasabanın ünlü Salem Manastırı’nı (Ziesterzienser Priorat Kolster Birnau) ziyaret etmenizi öneririm. Meersburg’un güzel sokaklarını turlamaya başlamak için, feribottan inince, liman meydanından başlayan dönemeçli merdivenli yola girip, kaleye kadar yürüyebilirsiniz. Eski Meersburg Kalesi’ni görmeden buradan ayrılmayın derim.

İSVİÇRE SANK GALLEN

Sankt Gallen, İsviçre’nin kuzeydoğusunda bulunan, Bodensee Gölü ve Appenzell Alpleri arasında kalan tarihi ve kültürel bir şehir. Manastırı ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almasıyla ünlü.

St. Gallen Manastırı: UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan bu manastır, 8. yüzyılda kurulmuş. Barok mimarisi ve zengin tarihi ile dikkat çekiyor.

Abbey Library (Manastır Kütüphanesi): Dünyanın en eski ve en güzel kütüphanelerinden biri. 170 binden fazla kitap ve el yazması içeren kütüphane, barok dekorasyonu ile ünlü. Manastırın iç kısmı, İsviçre’deki en önemli barok eserlerden biri olarak kabul ediliyor...

St. Laurenzen Kilisesi: Bu 19. yüzyıl neo-gotik kilise, şehir merkezinde bulunuyor ve muhteşem vitray pencereleri ile dikkat çekiyor. Kilisenin kulesine çıkarak şehrin manzarasını seyredebilirsiniz.

Drei Weieren (Üç Gölet): Şehrin hemen dışında yer alan bu doğal alan, yüzme, yürüyüş ve piknik yapmak için popüler bir yer. Göletlerin sayesinde harika manzarasıyla şehirden kaçmak için mükemmel bir mekan.

Roter Platz (Kırmızı Meydan): İsviçreli sanatçı Pipilotti Rist ve mimar Carlos Martinez tarafından tasarlanan bu meydan, modern bir kentsel sanat eseri olarak zeminin kırmızı rengi ve sıra dışı tasarımıyla ilgi çekiyor.