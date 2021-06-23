BioNTech, tüm varyantlara karşı etkili

AŞI geliştirme çalışmalarına devam edeceklerini belirten Prof. Dr. Şahin, BioNTech firmasının teknoloji, üretim ve yeni tesciller konusunda en uygun şartları yakalamak için uğraş verdiği açıklamasında bulundu. Çalışma arkadaşlarının yeni mutasyonlara hazırlık amacıyla ve aynı zamanda üçüncü doz aşının yapılıp yapılmaması konularında sürekli analiz içinde olduğunu vurgulayan Şahin, korona aşısının ne zaman ve kaç kez daha tekrarlanacağı konusunun ise henüz tam olarak kestirilemediğini vurguladı.

Koronavirüs üzerine bilinenlerin çoğaldığını kaydeden Prof. Dr. Şahin, “Bağışıklığın zamanla azalmakta olduğunu gözlemliyoruz ve ayrıca yeni varyantların ortaya çıkma olasılığı var” dedi.

Faaliyet serbestliği kapsamında aşı patentinin serbest bırakılmasına karşı olduğunu belirten Şahin, “Üretim limitindeki kısıtlayıcı faktör patentte değil, hammadde gelişiminde” diye konuştu. Aşı üretiminin oldukça kompleks bir konu olduğunu belirten Şahin, son aşamaya kadar her biri 50 bin basamaktan oluşan iş sürecine gereksinim olduğunu söyledi.