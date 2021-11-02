Biontech aşı üretimini Afrika’ya taşıyor

Haberin Devamı

BIONTECH’in Ruanda’nın yanı sıra Güney Afrikalı Biovac ile de üretim anlaşması imzaladığı duyuruldu. Konuyla ilgili Handelsblatt gazetesinde yer alan habere göre aşı patentlerinin serbest bırakılma taleplerine karşı üretim tesislerini dünya geneline yayma eğiliminde bulunan BioNTech şirketinin, Singapur’da kurulması planlan diğer bir üretim tesisini de 2023 yılında üretime açacağı bilgisi yer aldı.

MODERNA DA AYNI KARARI ALDI

Aynı şekilde diğer korona aşı üreticisi Moderna’nın da Afrika’da üretim kararı aldığı belirtilerek mRNA teknolojisine endeksli ilaç gelişiminin sadece korona ile sınırlı kalmayacağı vurgulandı. Yıllık 20 milyar Euro ciro yapması beklenen her iki aşı üreticisinin gelirlenin büyük kısmını yeni yatırımlara ayırdığı, özellikle BioNTech şirketinin Güney Afrika ve Brezilya ile de üretim anlaşmaları imzaladığı kaydedildi.