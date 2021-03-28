‘Binbir Gece’, kanalı iflastan kurtardı

SON olarak Alman birinci televizyon kanalı ARD, Türk dizileriyle ilgili bir haber yayınladı. Türk dizilerinin, Türkiye’nin yurt dışında ‘soft power’ (yumuşak güç) olarak imajına katkı sağladığı belirtilirken, dizilerin en çok Güney Amerika ülkelerinde rağbet gördüğü kaydedildi. Haberde HABERDE, Güney Amerika ülkesi olan Şili’de 7 yıl önce ilk kez yayınlanmaya başlayan Türk dizilerinin Latin ülkelerinde ilgi görmelerinin nedenleri ele alındı. Şili’de Türk dizilerini ilk göstermeye başlayan ‘Mega’ adlı televizyon kanalının, ‘Binbir Gece’ adlı Türk dizisi sayesinde reytinglerde tavan yaptığı ve iflastan kurtulduğu belirtildi. Türkiye’deki aile yapısının Güney Amerika ile benzeştiğine dikkati çeken Mega TV Yayın direktörü Juan Vicente, “Ataerkil aile yapısı yani aile içinde sözü dinlenen ve aileyi yöneten bir büyükbaba bulunuyor. Türkiye’deki bu aile yapısı bizimkine benziyor” dedi. TÜRKİYE’YE BAKIŞLARI DEĞİŞTİ

Şili’nin başkenti Santiago’da muhafazakâr bir yaşam sürdüren 50 yıllık evli Araya-Cisternas çifti de ARD televizyonuna neden Türk dizilerini izlediklerini anlattı. ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisini izleyen çift, dizilerdeki aşk ve aile yapısının kendilerini etkilediğini belirtti. Patricia Cisternas, “Türk dizilerinde aşk, saygı çerçevesinde gösteriliyor” derken, Türk dizilerinin daha romantik olduğu ve sevginin mimiklerle de gösterildiğini kaydetti. Türk dizilerini izlemeye başladıklarından bu yana Türkiye’ye olan bakışlarının değiştiğini kaydeden çift, en kısa zamanda Türkiye’ye giderek ülkeyi gezmek istediklerini söyledi. HEDEF 1 MİLYAR DOLAR

ARD’nin haberinde en çok izlenen dizilerden biri olan ‘Çukur’un yapımcısı ve yönetmenin görüşlerine de yer verildi. Yapımcı Yamaç Okur, 140 dakikalık diziyi bir hafta içinde çektiklerini kaydederken, RTÜK’ten dolayı alkol ve cinsel içerikli sahneleri çekmediklerini kaydetti. Okur, aksi halde televizyonların ceza almamak için bu görüntülerin olduğu dizileri yayınlamadığını kaydetti. Çukur’un çekimlerinin yapıldığı Balat’ın da kısa zamanda İstanbul’un en gözde mekânlarından biri haline geldiği hatırlatıldı. Türk dizilerinin bir sonraki hedefinin İspanya ve İtalya olduğu, 2023’teki hedefinin ise dizi ihracatından 1 milyar dolar gelir elde etmek olduğu kaydedildi.