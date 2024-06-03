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Bıçaklanan Alman polis öldü

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#ALMANYA#Alman Polisi#AVRUPADAN HABERLER
Bıçaklanan Alman polis öldü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2024 10:10

İslam karşıtı gösteri düzenleyen Alman Aktivist Michael Stürzenberger’e düzenlenen saldırıda olaya müdahale ederken bıçakla yaralanan polis memuru Rouven L., hayatını kaybetti. Siyasilerden radikal teröre karşı tepkiler yükseldi.

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OLAY, Almanya’nın Mannheim kentinde geçen hafta cuma günü yaşandı. Irkçı ve İslam düşmanı Alman aktivist Michael Stürzenberger, Mannheim’da İslam karşıtı bir gösteri düzenledi. O sırada Sulaiman A. isimli 25 yaşındaki bir Afgan elindeki bıçakla aktiviste saldırdı. Yaralanan Stürzenberger yere yığılırken çevredeki birkaç kişi ve polis de olaya müdahale etti. Ancak saldırgan durmadı. Hem müdahale eden vatandaşları hem de Rouven L. isimli polis memurunu da bıçakladı. Saldırgan ancak polis tarafından ateş edilerek durdurulabildi. Acı haber dün saat 17.03’te geldi. Kafasından ve bacağından yaralanan 29 yaşındaki polis memuru Rouven L. tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 29 yaşındaki polis memurunun ölüm haberi üzerine, Almanya’da büyük üzüntü yaratırken, radikallere karşı mücadeleye ağırlık verilmesi tartışmaları da yeniden gündeme geldi.

Bıçaklanan Alman polis öldü

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier
Bıçaklanan Alman polis öldü

Başbakan Olaf Scholz
Bıçaklanan Alman polis öldü

İçişleri Bakanı Nancy Faeser

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‘SIKI TEDBİR ALMALIYIZ’
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, insan yaşamını korumak için müdahale eden cesur polis memurunun yaşamını yitirmesinden büyük üzüntü duyduğunu açıklarken, “Tüm duygularımla ailesinin ve yakınlarının yanındayım” dedi. Şansölye Olaf Scholz da derin üzüntü duyduğunu vurgularken, “Hepimizin güvenliği için sergilediği tutum takdire şayandır” açıklamasında bulundu. Baden-Württemberg Başbakanı Winnfried Kretschmann Alman polis memurunun ölüm haberinin kendisini iliklerine kadar etkilediğini söylerken, Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, “Bizim güvenliğimiz için Rouven L.’nin görevi başındayken saldırıya uğrayıp yaşamını yitirmesi beni derinden etkiledi ve üzdü” dedi. Federal Maliye Bakanı Christian Lindner, genç polis memurunun yaşamını yitirmesine çok üzüldüğünü belirtirken, “Ülkemizde olup bitenler beni küplere bindiriyor. Radikal teröre karşı daha sıkı tedbirler almalıyız” açıklamasında bulundu. CDU Genel Başkanı Friedrich Merz de Mannheim’daki saldırıyı ‘sinsi bir cinayet’ olarak nitelerken, yalnız katilin değil, sempati duyanların da cezalandırılmasını istedi.

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GÖSTERİ DÜZENLENDİ
Öte yandan Alman polis memurunun ölüm haberinin ardından dün (pazar) akşama doğru Mannheim kent merkezindeki olay yerinde gösteriler düzenlendi. Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) tarafından düzenlenen gösteride her zaman olduğu gibi yine ırkçılık sergilendi. Aynı yerde bir araya gelen karşı göstericiler ise “Naziler dışarı!” diyerek AfD yandaşı göstericilere tepki gösterdi.

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#ALMANYA#Alman Polisi#AVRUPADAN HABERLER

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