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Berlin’den sürpriz eğitim kararı

#İnsidans #Pankow#Kreuzberg
Berlin’den sürpriz eğitim kararı

Almanya’da koronavirüs vaka sayıları ve insidans değerlerinin hızla arttığı başkent Berlin’de Eğitim Senatörlüğü sürpriz bir karar aldı ve geçici olarak okullarda yüz yüze eğitimin zorunlu olmayacağını duyurdu. Buna göre veliler, çocuklarını okula gönderip göndermemeye kendileri karar verecek. Okula gitmeyecek öğrencilerin eğitimi ise internet üzerinden sağlanacak.

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VELİLER çocuklarıyla ilgili durumu yazılı başvuru ile okul yönetimine bildirecek. Berlin’de insidans değeri ortalaması son bir hafta içinde rekor düzeyde artarak 1593.4’e yükseldi. Bazı ilçelerde ise insidans değeri 3 bine kadar çıktı. Mitte ilçesinde 3 bin 166, Pankow’da 2 bin 34 ve Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kreuzberg’de ise 1878 oldu. Çocuklar arasında Omikron varyantının artması nedeniyle böyle bir karar alındığı belirtiliyor. Uzmanlar çocukların Omikron nedeniyle ağır hastalık geçirmediklerine ancak virüsün yayılmasında etkili olduklarına dikkati çekiyor.
Berlin Okul İdaresi’nden yapılan açıklamada, yüz yüze eğitimin hâlâ genel geçerli bir kural olduğu ve okulların kapanmasının söz konusu olmadığı belirtildi. Ancak artan vaka sayısı göz önünde bulundurularak bu konuda kararın velilerin tercihine bırakıldığı vurgulandı. Açıklamada, okulların mümkün olduğunca evde kalan çocukların müfredat doğrultusunda eğitimleriyle ilgilenecekleri belirtildi. Eğitim Senatörlüğü’nün aldığı tercihli yüz yüze eğitim kararı şubat ayı sonuna kadar uygulanacak.

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#İnsidans #Pankow#Kreuzberg

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