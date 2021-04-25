Berlin’de makam onların!

BAŞKONSOLOS makamına oturan ‘İn der Köllnischen Heide İlkokulu’ 3. sınıf öğrencisi Mikail Ege Azman ve ‘Theodor-Storm İlkokulu’ 4. sınıf öğrencisi Merza Şener gelecekteki hedeflerini paylaşarak, dünyada barış, huzur, salgının bir an önce bitmesini ve çocuk bayramının yeniden şenliklerle kutlanabilmesini dilediklerini belirttiler. Öğrencilerle sohbet eden Başkonsolos Yücekök, “Şüphesiz, gurbette tüm bayramlarımızın farklı bir hissiyatı vardır. Bugünlerde memleket hasreti ve sevgisi bir nebze daha fazla hissedilir. Yurt dışında yaşayan kıymetli vatandaşlarımız için bayramlarımızın bir diğer önemi, burada doğan, büyüyen çocuklarımıza milli ve manevi değerlerimizin aktarılmasındaki rolüdür. Gönülden temennim, koşullarımız normale döndüğünde, geçmiş yıllarda olduğu gibi yine Berlin’deki Türk toplumunun coşkusu ve ev sahibi Alman dostlarımızın iştirakiyle 23 Nisan’ı kutlayabilmektir” dedi. DİJİTAL ORTAMDA KUTLANDI

Diğer yandan bu yıl Nürnberg Metropol Bölgesi Türk Toplumu (tgmn) dijital ortamda yapılan etkinlik ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutladı. Bugün de tgmn başkanlığını 12 yaşındaki Eda Su Bayraktar üstlendi ve bölgeden çocuklar ile sosyal medya üzerinden canlı röportaj yaptı, çocuklar müzik hünerlerini sergilediler. Eski dönemlerde Fürth kentinde yapılan folklor gösterilerinden de kesitler yayınlandı. GİTAR ÇALDILAR

Eda Su Bayraktar (12) Almanca dilinde ulusal bayramın tarihçesini ve anlamını anlattıktan sonra Taha Turan (11) İstiklal Marşı’nı muhteşem keman performansıyla izleyicilere sundu. Programda Eda Su Bayraktar piyanosuyla klasik‚ Arabesque, Elif Eylül Göktaş (10) gitarıyla romantik‚ ‘Caddelerde Rüzgar’ ve Taha Turan kemanıyla efsane ‘Plevne Marşı’nı canlandırdılar. Ali Nihat Koçak (13) da anlatımlarıyla izleyicileri büyüledi. SIKINTILARINI ALMANCA ANLATTILAR

Çocuklar Alman dilinde koronavirüs dönemindeki sıkıntılarını, hayallerini, özlemlerini ve temennilerini paylaştılar. Alman kültüründe dakikliği beğendiklerini belirten minikler, Türk kültüründe de misafirperverliği övdüler. Bilim insanları yeni bir korona neslinin yetiştiğini belirtiyor. Bu neslin kendine öz artıları olacağı gibi, diğer nesillere göre de eksikleri olacağının altını çiziyorlar.





HESSEN’DE COŞKUYLA KUTLANDI

Hessen eyaletine bağlı Ehringshausen köyünde de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. İstiklal Marşı, Andımız ve öğrencilerin şiirlerini okuduğu, Türkçe öğretmeni Mehmet Şaşmaz’ın öğrencilere hediyeler verdiği kutlamaya Türkiye’den kalp nakli tedavisi için gelen ve Almanya’da tedavisi devam eden Kartal bebek de ilk kez katıldı. Anne piyanist Ahu Kahraman Yıldırım (müzisyenanne) çocukların yurt dışında bile kültürlerinden, milli bayramlarından uzak kalmayarak büyüdükleri için çok mutlu ve gururlu olduğunu belirterek emeği geçen herkese çok teşekkür etti.