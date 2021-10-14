Berlin’de iki bölgede seçimler yenilenebilir

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EYALET Seçim Kurulu Başkanı Petra Michaelis, iki seçim bölgesinde görevlendirmeyi etkileyebilecek şekilde seçim yasası ihlalleri olduğunu söyledi. Seçim kurulu, itirazını, Charlottenburg-Wilmersdorf ilçesindeki 6’ncı seçim bölgesi ve Marzahn-Hellersdorf ilçesindeki 1’inci seçim bölgesi için yapacak. Her iki seçim bölgesinde de kazanan adayların durumunu doğrudan etkileyecek olan birinci oylarda, birinci ile ikinci gelen aday arasındaki farkın çok küçük olduğu belirtildi. Yapılacak itirazdan sonra bu iki bölgede seçimlerin yenilenip yenilenmesine mahkeme karar verecek. Berlin’deki 2 bin 257 sandıktan 207’sinde seçimlerde aksilikler yaşandığını belirten Michaelis, “Tüm düzenlemelere uymak için elimizden gelenin en iyisini yaptık” derken, 2 binden fazla sandıkta sorun yaşanmadığını ifade etti.