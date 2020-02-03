Berlin’de Çinli kadına saldırı! Koronavirüs yüzünden mi?
Almanya’nın başkenti Berlin’de kimliği belirlenemeyen iki kadın, Moabit semtinde yolda karşılaştıkları 23 yaşındaki Çinli bir kadına önce sözlü hakarette, ardından fiili saldırıda bulundu.
POLİSTEN edinilen bilgiye göre, saldırı Beusselstrasse banliyö tren istasyonu yakınlarında meydana geldi. İstasyona doğru yürüyen Çinli, karşıdan gelen iki kadının önce sözlü saldırına maruz kaldı. Çinli kadına ırkçı hakarette bulunan iki kadın, daha sonra saçından çekip yere düşürdü. Kadını yerde de tekmelemeye devam ettiler. Kafasından ve vücudundan yaralanan Çinli kadın hastanede tedavi edildi. Görgü tanıkları, iki saldırganın Turmstrasse yönüne doğru kaçtıkları bilgisini verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, koronavirüs nedeniyle yapılmış bir saldırı olma ihtimalini de göz önünde bulunduruyor.
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