Berlin’de büyük grev dalgası

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ÇOK sayıda okulda dersler iptal edildi. Bazı okullarda yarı zamanlı eğitim verilmeye devam edilecek. Birçok belediye ise kapalı olacak. Randevu sistemiyle çalışan belediyelerde grev gününe denk gelen tüm randevular geçersiz olacak. Berlin Polis Sendikası (GdP) da aynı gün güvenlik güçlerini greve çağırdı. GdP, çarşamba günü Berlin’de bir de grev mitingi organize ediyor. Yaklaşık 5 bin kişinin katılması beklenen mitingin ardından kent merkezindeki Unter de Linden Caddesi’nde yürüyüş yapılacak. Sendikalar toplu iş sözleşmesine dayanarak çalışanlar için yüzde 5 zam veya en az 150 euro maaş artışı, sağlık sektöründe çalışanlara ise 300 euro zam talep ediyor. Sözleşmenin 12 ay geçerli olması da talepler arasında.

KAMU, ÜVEY EVLAT MÜAMELESİ GÖRDÜ

Berlin GdP Başkan Yardımcısı Kerstin Philipp, grev çağrısını savunurken Berlin Senatosu’nu ağır bir dille eleştirdi. Philipp, Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada, “Başkentte kamu hizmeti yok edilinceye kadar yıllardır tasarrufa gidildi. Siyaset tarafından üvey evlat muamelesi gördü. Endişeler ve iyileştirme önerileri neredeyse sürekli olarak görmezden gelindi. Çalışanların iş yükü artarken, personel sayısı ve teknik donanım ise felaket durumda. Bir demokraside halkın bir arada yaşamasının garantörleri olarak, ellerimizi çırpmamıza gerek yok. Daha iyi çalışma koşulları ve uygun ücret şeklinde tanınmaya ihtiyacımız var” dedi.