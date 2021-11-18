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HABERLERAvrupa Haberleri

Berlin’de acilen Türk kültür merkezi kurulmalı

#Berlin Türk Musikisi Konservatuvarı#O Ses Almanya#Halime Karademirli
Berlin’de acilen Türk kültür merkezi kurulmalı

Berlin’de akademik olarak Türk müziği eğitimi vermek amacıyla 1998 yılında kurulan Berlin Türk Musikisi Konservatuvarı (BTMK) Genel Müdürü Halime Karademirli, Berlin’de acilen Türk kültür merkezine ihtiyaç olduğunu söyledi.

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TÜRKİYE’den Almanya’ya iş gücü göçünün 60’ıncı yılında birçok anma etkinliklerinin yapıldığını belirten Karademirli, ancak Türk müziği ve Türk kültürünün giderek unutulmaya başlandığını ifade etti. Karademirli, “Birçok ülkenin Berlin’de kendi kültürel özelliklerini yansıtacağı ve yaşatacağı kültür merkezleri var. Türkiye’nin de içinde sergilerin, koroların, tiyatroların yer alabileceği bir kültür merkezi açması gerekir. Göçün 60’ıncı yılını kutluyoruz ancak yeni nesiller giderek kendi kültürlerini unutmaya başladı. Almanya’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları da bu düşünceye sahip çıkıp kültür merkezi talebini dile getirmeli” dedi.
BTMK, 1998 yılında ünlü udi Nuri Karademirli tarafından kuruldu. Çok yönlü olarak Türk müziği dersleri verilen konservatuar, geçtiğimiz yıllara kadar diploması Almanya’da tanınan Türk enstrümanları yapımı meslek eğitimi de sunmuştu. Nuri Karademirli’nin 2013 yılında vefatından sonra konservatuarın yönetimini eşi Halime Karademirli üstlendi. Berlin’de birçok kültür kurumuyla iş birliği yapan BTMK, Avrupa Kültür Fonu ve Berlin Kültür Senatosu tarafından da proje bazlı olarak destekleniyor.

Berlin’de acilen Türk kültür merkezi kurulmalı
O Ses Almanya’da söylediği Türkçe ‘Yalan’ adlı şarkıyla turu geçen ve kısa zamanda Almanya’da ve Türkiye’de üne kavuşan Zeynep Avcı, konservatuarın ilk öğrencileri arasında yer alıyor. Zeynep, uzun süre Türk Sanat Müziği korosunda solist olarak sahne alırken, udi Nuri Karademirli’den de Türk müziği dersleri aldı.

YENİ DÖNEMDE YENİ PROJELER
Halime Karademirli, yeni dönemde yapacakları faaliyetleri de tanıttı. Buna göre BTMK bünyesinde ilk olarak Mete Aslan yönteminde ağustos ayında başlatılan ‘Meşk Topluluğu’ dersleri bu yıl da devam edecek. Türk müziğinin tarihi ve enstrümanlarının tanıtıldığı dersler, 2-4 Aralık tarihleri arasında yapılacak. 4 Aralık’ta ise BTMK ile Yunan müzik okulu iş birliğinde UFA Fabrik’te Türk-Yunan dostluk gecesi organize edilecek. İki müzik okulunun öğrencileri ve eğitmenleri, Türk ve Yunan müziklerini seslendirecek. Konservatuvar bünyesinde hazırlanan ve bu yıl prömiyeri yapılan ‘Kybele’ tiyatro oyunu gelecek yıl mart ayında yeniden sahnelenecek. BTMK’nin Anadolu yörelerinin tanıtıldığı yeni projesi ise gelecek yıl mayıs ayında başlayacak. İlk olarak Gaziantep türküleri 14 Mayıs’ta sahnelenecek. 25-29 Mayıs tarihleri arasında ise Gaziantep’e seyahat planlanıyor. Bu kapsamda ‘Kybele’ tiyatro gösterisi de Gaziantep başta olmak üzere diğer Anadolu kentlerinde sahnelenecek.

Berlin’de acilen Türk kültür merkezi kurulmalı

 

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#Berlin Türk Musikisi Konservatuvarı#O Ses Almanya#Halime Karademirli

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