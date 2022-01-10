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HABERLERAvrupa Haberleri

Berlin’de 20 bin hane elektriksiz kaldı

#Berlin#Yüksek Gerilim Hattı#Elektrik
Berlin’de 20 bin hane elektriksiz kaldı

Almanya’nın başkenti Berlin’de yüksek gerilim hattında meydana gelen arıza nedeniyle 20 bin hane elektriksiz kaldı.

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ALMANYA’nın başkenti Berlin’de yüksek gerilim hattında meydana gelen arızadan dolayı binlerce insan elektriksiz kalırken, tren istasyonlarının da aralarında bulunduğu birçok işletmede hizmet verilemedi. Süpermarketler yaşanan elektrik kesintisi sonrasında müşterilerin mağazalardan çıkmalarını istedi. Berlin Friedrichshain’deki bir trafo merkezinde yaşanan teknik arıza nedeniyle Friedrichshain, Prenzlauer Berg ve Lichtenberg’de yaklaşık 20 bin hane elektriksiz kaldı. Yetkililer arızanın yüksek gerilim hattında meydana geldiğini ve kısa bir süre sonra çözüldüğünü bildirdi.

 

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#Berlin#Yüksek Gerilim Hattı#Elektrik

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