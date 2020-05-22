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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
Haber Giriş: 22.05.2020 - 12:53,Son Güncelleme:

Berlin’de 100 bin çocuk yuvaya dönüyor

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Berlin’de 100 bin çocuk yuvaya dönüyor
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Berlin’de yaklaşık üç ay sonra yuvalar yeniden açılıyor. İlk etapta 166 bin çocuktan 100 bini pazartesiden itibaren yuvalarına dönecek. 66 bin çocuk ise evde kalmaya devam edecek.

Pazartesi günü 100 bin çocuğa kapılarını açacak olan yuvalara öncelikle 26 Mayıs 2015 tarihinden önce doğan yani beş yaşındaki çocuklar yarım gün olarak gidecek. Böylece ilkokula başlayacak çocuklara okul öncesi eğitim olanağı sunulacak. İki hafta sonra ise 26 Mayıs 2015’ten sonra doğanlara yuvaya gitmelerine izin verilecek. Berlin Eğitim ve Bilim Senatörü Sandra Scheeres, “Aileleri büyük bir yükten kurtaracağımız için çok mutluyum” dedi. Senatörlük aldığı kararla, bu yıl ilkokula başlayacak çocukları, onların küçük kardeşlerini, çalışmak zorunda olan ailelerin çocukları ile pedagojik desteğe ihtiyacı olan diğer çocukları yuvaya başlatıyor. Ailelerden dayanşma talebinde bulunan Senatör Schrees “Tüm ailelerden, herkese yuva hizmeti şu sıralar veremediğimiz için anlayış bekliyorum. Dayanışma içinde olursak ancak tüm yuvaları açabileceğiz” diye konuştu.

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