Berlinale’de, Türkiye’deki film çekim olanakları anlatılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyanın önemli ve prestijli film festivalleri arasında yer alan ve bugün başlayan festivalin artistik direktörleri, Carlo Chatrian ve Mariette Rissenbeek olacak. Ana yarışmasına 18 filmin katılacağı festivalde, jüri başkanlığını oyuncu Jeremy Irons üstlenecek. Festival kapsamında düzenlenen EFM’de (European Film Market), Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı işbirliğinde hazırlanan Türkiye standı, dünyanın dört bir yanından sektör profesyonellerini ağırlayacak. Ortak yapımlar için önemli platformlardan biri olan festivalde yeni projelerin hayata geçirilebilmesi amacıyla çalışmalar gerçekleştirilecek.

Festivalin 25 Şubat’taki EFM Landmark platformu kapsamında, Türkiye’de yürürlüğe yeni giren Sinema Yasası sonrasında hayata geçirilen yabancı film teşvikleri ve film çekimi için sağlanan olanaklar, bakanlık yetkilileri tarafından ‘Film Opportunities in Turkey’ adlı etkinlikle dünya film endüstrisinin dikkatine sunulacak. Berlin Film Festivali’nin yeni yetenekler keşfeden programı ‘Berlinale Talents’ bölümüne de Türkiye’den oyuncu Ece Yüksel, kurgucu Selda Taşkın, yönetmen ve yapımcı Emine Yıldırım seçildi. Festival kapmasında yönetmen Fatih Özcan’ın ‘Mavzer’, Faysal Soysal’ın ‘Ceviz Ağacı’ ve Ercan Kesal’ın ‘Nasipse Adayız’ filmlerinin market gösterimi yapılacak. Festivalin Producers Hub bölümünde ise ‘TRT Co-Productions Fund Presentation & Networking Reception’ adı altında TRT 12 Punto Senaryo Günleri’nin sunumu gerçekleştirilecek. Berlin Film Festivali 1 Mart’ta sona erecek.