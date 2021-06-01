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Avrupa
Murat Tosun, BERLİN / Fotoğraf: Reuters
Haber Giriş: 01.06.2021 - 15:17 | Son Güncelleme:

Berlin ve Hamburg’da gevşeme

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Berlin ve Hamburg’da gevşeme

Almanya genelinde hızla düşen koronavirüs vaka sayıları nedeniyle Berlin ve Hamburg gastronomi sektöründe gevşeme kararı aldı.

BERLİN Senatosu’nun aldığı karara göre cuma gününden itibaren alışveriş mağazalarına hızlı test yaptırmadan girilebilecek, restoran ve kafelerin dış kısımlarında test olmadan oturulabilecek. Ancak iç mekânda oturabilmek için hızlı test istenecek. Berlin’de cuma gününden itibaren spor salonları ve pazarlar da açılacak. Dış mekânlarda 500 kişiye kadar olan etkinlikler yapılabilecek. İç mekânlarda ise sınır 100 kişi. Ancak otomatik havalandırmaları mevcut olanlarda bu sayı 500 kişiye kadar çıkabilecek. Berlin’de cuma gününden itibaren yüksek öğrenim için yüz yüze eğitim de başlıyor. Ayrıca 11 Haziran’dan itibaren oteller kapılarını ziyaretçilere açacak.

Aynı şekilde Hamburg’da da korona tedbirleri gevşetildi. Hafta sonunda itibaren gastronomi kapılarını ziyaretçilere açabilecek. İç mekanlarda test zorunluluğu devam edecek ve burada restoranlar gece 23.00’ten sonra kapatmak zorunda kalacak.

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