Berlin Teknik Üniversitesi’ne Türk rektör

Berlin Teknik Üniversitesi’nde Akademik Senato tarafından yapılan oylamada Türk biliminsanı Prof. Dr. Fatma Deniz, 42 oy alarak yeni rektör seçildi. Okulun görevdeki rektörü Geraldine Rauch ise 18 oyda kaldı. Seçimin hemen ardından üniversite mensuplarına hitap eden Deniz, “Çok mutluyum. Bu görevi büyük bir güven ve saygıyla kabul ediyorum” dedi. Üniversitenin yayınladığı bildiride Deniz’in şu sözlerine yer verildi: “Ortak hedefimiz, başkentte bilimsel mükemmelliği yaşayan modern bir teknik üniversite yaratmaktır. Bunun için güvenilir yapılar ve öğrenmenin, gelişmenin ve net sorumlulukların olağan olduğu bir kültüre ihtiyacımız var.”

BİLİŞİM PROFESÖRÜ

42 yaşındaki Fatma Deniz, bilişim profesörü. Münih doğumlu ancak Türkiye’de büyüdü, Bursa Kız Lisesi’nden birincilikle mezun oldu ve üniversite eğitimi için Münih’e döndü. Kariyerine California Üniversitesi Berkeley ve Caltech gibi prestijli kurumlarda devam ettikten sonra 2024’te TU Berlin’de Dijitalleşme ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak göreve başladı. Evli olan Fatma Deniz, kendi internet sitesinde tutkulu bir yazılımcı olduğunu, hamur işleri yapmayı sevdiğini söylüyor ve “Çello çalarken hissettiğim rezonansı seviyorum, bu beni çok mutlu ediyor” diyor.

BEYNİ DEŞİFRE EDİYOR

Deniz; bilişim, sinir bilim ve veri bilimi kesişiminde, özellikle beyinde ve teknik sistemlerde dil işleme üzerine odaklanan araştırmalar yürütüyor. Yine internet sitesinde “Ekibim karmaşık bilgilerin beyinde nasıl kodlandığını anlamaya çalışıyor” diyerek bilgisayar modelleriyle beynin işleyişini anlamaya çalıştıklarını söylüyor ve “Şu anda, insan beyninde birden fazla dilin nasıl bir arada var olabileceğini araştırıyoruz” diyor.

Görevdeki Başkan Geraldine Rauch ise 43 yaşında bir Tıbbi Biyometri Profesörü. 2022’den beri bu görevi yürüten Rauch, geçen yıl Filistin’e destek veren bir tweet’i beğendiği gerekçesiyle adeta linç edilmişti. Tweet’te İsrail Başbakanı Netanyahu, Nazi’lere benzetilmişti.

1 NİSAN’DA BAŞLAYACAK

Rektörlük seçim kampanyasında, üniversite için hızla bir gelecek stratejisi oluşturulmasını ve idari süreçlerin belirgin şekilde hızlandırılmasını savunan Prof. Dr. Fatma Deniz, görevine 1 Nisan 2026’da başlayacak.

GURBETÇİ KIZI

27 Kasım 1961’de ilk kafilenin Sirkeci Garı’ndan çıkıp Düsseldorf’a varmasıyla Almanya’ya Türk işçi göçü başlamıştı. Türklerin sayısı 1961’de 6700’ken, bugün 2.5 milyonu aştı. İlk başlarda ağır işlerde çalışan Türkler, zamanla bilimden siyasete önemli görevlere geldi. İşte bugün Berlin Üniversitesi’ne rektör seçilen Prof. Dr. Fatma Deniz de gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak büyük bir başarıya imza attı.