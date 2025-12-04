×
Karadeniz'deki gemi saldırıları için Rusya'dan sert çıkış

Karadenizdeki gemi saldırıları için Rusyadan sert çıkış
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Karadeniz’de gemilere yönelik saldırının, Ukrayna krizinin çözüm sürecini baltalama ve seyir güvenliğine zarar verme amacıyla yapıldığını belirterek, "Bunun bir bedeli olacak." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın St. Petersburg kentinde düzenlenen konferans kapsamında haftalık basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Zaharova, Ukrayna’nın Karadeniz’de uluslararası sularda seyir halindeki "KAIROS" ve "VIRAT" gemileri ve Hazar Boru Hattı Konsorsiyumuna (CPC) yönelik geçen hafta saldırı düzenlediğini anımsattı.

Bunun "terör eylemi" olduğunu belirten Zaharova, "Bu terör eylemleri, Ukrayna meselesinin çözüm sürecini baltalama ve Karadeniz’de seyir güvenliğine zarar verme amacıyla yapıldı. Bunun bir bedeli olacak." ifadelerini kullandı.

Enerji pazarlarının mücadele alanına dönüştüğünü kaydeden Zaharova, bunun tedarik zincirlerinin bozulmasına, jeopolitik gerginliğin artmasına yol açtığını ve enerji altyapısının güvenliği için riskler oluşturduğunu söyledi.

Zaharova, Ukrayna tarafının müzakerelerdeki temsilcilerini değiştirmesine ilişkin ise "Bizim için temsilciler değil, meselenin temel nedenlerini ortadan kaldıracak istişareler önemli." dedi.

"AB'NİN DONDURULAN RUS VARLIKLARINA EL KOYMASINA KARŞILIK VERECEĞİZ"

Avrupa Birliği'nin (AB) dondurulan Rus varlıklarına el koymasına sert şekilde karşılık vereceklerini belirten Zaharova, "Bu cevapsız kalmayacak. Buna karşı alınacak önlemler üzerinde çalışmalar sürüyor." diye konuştu.

Danimarka'da Ukrayna için katı roket yakıtının üretileceği fabrikasının inşaatına başlandığına dikkati çeken Zaharova, bunun gerginliğin artmasına yol açabileceği görüşünü paylaşarak, "Rusya, buna karşı askeri teknik tedbirler alacak." ifadesini kullandı.

Sözcü Zaharova, AB’nin Rusya'dan doğal gaz alımını 2027'de sona erdirme yönündeki kararına ilişkin "Rus enerji kaynaklarının tedarikinin durdurulması, AB’ye zarar veriyor." dedi.

Ermenistan’ın Karabağ sorununun çözümüne ilişkin müzakere süreciyle ilgili eski tarihli belgeleri yayımlamasını değerlendiren Zaharova, "Erivan, Minsk Grubu eş başkanlarından oluşan üçlü çalışma grubunun belgelerini ve devlet başkanlarının yazışmalarını yayımlayarak etik normları hiçe saydı." değerlendirmesinde bulundu.

