Berlin sert tedbirler planlıyor

ARTAN vakalara göre eyaletler de yeni önlem planları belirliyor. Berlin Senatosu, yaklaşan Paskalya ve sonrasına vaka sayısındaki artışa göre bir takım ek önlemler alınabileceğini duyurdu. Gerekirse işverenlerin, çalışanlarını evden çalışmaya yönlendirmesi için yönetmelik çıkarılabileceklerini belirten Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller, “İş hayatına müdahale etme imkânımız da bulunuyor” diyerek, evden çalışmanın zorunlu olabileceği sinyalini verdi. Bu konuda yapılan çağrıya yeteri kadar uyulmadığını belirten Müller’in bu öneresine koalisyon ortakları Yeşiller ve Sol Parti de destek verdi. Öte yandan Berlin’in haftalık 500 bin test kapasitesi bulunduğunu kaydeden Müller, gerekirse alışveriş yapmadan önce test zorunluluğu getirebileceğini de ifade etti. 27 Aralık 2020’de başlayan aşılama kampanyası kapsamında ise ülke genelinde 8 milyon 250 bin kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 3 milyon 750 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.