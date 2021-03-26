Berlin sert tedbirler planlıyor
Robert Koch Enstitüsü’nden (RKI) yapılan açıklamaya göre Almanya’da son 24 saatte 183 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 75 bin 623’e çıktı. Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 21 bin 573 artışla 2 milyon 734 bin 753’e yükseldi.
ARTAN vakalara göre eyaletler de yeni önlem planları belirliyor. Berlin Senatosu, yaklaşan Paskalya ve sonrasına vaka sayısındaki artışa göre bir takım ek önlemler alınabileceğini duyurdu. Gerekirse işverenlerin, çalışanlarını evden çalışmaya yönlendirmesi için yönetmelik çıkarılabileceklerini belirten Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller, “İş hayatına müdahale etme imkânımız da bulunuyor” diyerek, evden çalışmanın zorunlu olabileceği sinyalini verdi. Bu konuda yapılan çağrıya yeteri kadar uyulmadığını belirten Müller’in bu öneresine koalisyon ortakları Yeşiller ve Sol Parti de destek verdi. Öte yandan Berlin’in haftalık 500 bin test kapasitesi bulunduğunu kaydeden Müller, gerekirse alışveriş yapmadan önce test zorunluluğu getirebileceğini de ifade etti. 27 Aralık 2020’de başlayan aşılama kampanyası kapsamında ise ülke genelinde 8 milyon 250 bin kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 3 milyon 750 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.