Berlin Büyükelçiliği'ne Ahmet Başar Şen atandı

DAHA önce Berlin Türk Büyükelçilği’nde diplomat olarak görev yapan Ahmet Başar Şen, 2012 ile 2016 yılları arasında Türkiye’nin Berlin Başkonsolosu olarak görevde bulunmuştu. İki çocuk babası Şen, 1996 yılında Dışişleri Bakanlığı girdi. 2010 ile 2012 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu Genel Müdür Yardımcılığı’nda daire başkanı oldu. 2016 yılında Berlin Başkonsolosu olarak görevini tamamladıktan sonra 13 Aralık 2016’da Taşkent Büyükelçisi olarak atandı. 7 Ocak 2019 tarihine kadar bu görevini sürdüren Şen, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü oldu. Şen yeni yayınlanan büyükelçiler kararnamesiyle Berlin Büyükelçiliği görevine atandı. Şen, 2016 yılından beri Berlin Büyükelçiliği görevini sürdüren Ali Kemal Aydın’dan görevi devralacak. Başar Şen Almanca ve İngilizce biliyor.