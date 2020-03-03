‘Beni Yunan faşistler dövdü’

YUNANİSTAN’ın Midilli Adası’nda limana gelen göçmenleri haber yaparken Yunan fanatiklerden dayak yiyen Alman gazeteci Midilli’den ayrıldı. Kuşadası, Çeşme, Dikili, Ayvalık bölgelerinden deniz yoluyla göçmenler Yunan adalarına akın etmişti. Bu gelişmeler sırasında iki Alman gazeteci deniz yoluyla Midilli’ye gelen göçmenleri görüntülerken saldırıya uğramış ve olay büyük tepki almıştı. Sosyal medya hesabından yaralı halde fotoğraflarını paylaşan Alman gazeteci, Michael Trammer, “Midilli limanında göçmenlerin teknesini görüntülerken, Yunan faşistlerin saldırısına uğradım” dedi. Bu arada, Alman gazetecilerin dövülme olayıyla ilgili daha yakından fotoğraflar ortaya çıktı.



