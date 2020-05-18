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Avrupa
İHA / Fotoğraflar: IHA/ Reuters
Haber Giriş: 18.05.2020 - 10:22,Son Güncelleme:

Belçika’da sağlıkçılar Başbakan Wilmes’i protesto etti

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Belçika’da sağlıkçılar Başbakan Wilmes’i protesto etti
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Belçika’da sağlık çalışanları çabalarının karşılığını alamadığı gerekçesiyle Başbakan Sophie Wilmes’i protesto etti.

BELÇİKA’nın başkenti Brüksel’de bulunan Saint-Pierre Hastanesi’nde görevli doktor ve hemşireler Başbakan Sophie Wilmes’ı sırtlarını dönerek protesto etti. Sağlık çalışanları hastane girişinde bulunan yolun her iki tarafında sıraya girerek, başbakanın aracı hastaneye giriş yaptığı sırada sırtlarını dönerek, sessiz protesto gerçekleştirdi. Sağlık çalışanları, protestonun nedeni olarak ise çabalarının karşılığını tam olarak alamamak ve niteliksiz elemanların işe alınması olduğunu açıkladı.

 

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