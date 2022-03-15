Bazı eyaletler kısıtlamaları uzatacak!

Haberin Devamı

ALMANYA’da 2020 Mart ayından bu yana hayatımızı büyük ölçüde etkileyen korona kısıtlamalarının 20 Mart’tan itibaren tamamen kaldırılması planlanmıştı. Konuyla ilgili yasal düzenleme cuma günü Federal Meclis’te oylanacak. Federal Sağlık Bakanı’nın da talebi doğrultusunda eyaletler kısıtlamalarla ilgili bölgesel kararlar alabilecek. Ancak kısıtlamaların kaldırılmasıyla ilgili yasal düzenleme daha Meclis’e gelmeden bazı eyaletler kısıtlamaları uzatma kararı aldı. Eyaletler yüksek vaka sayılarını gerekçe gösterdi.

HAMBURG DA DEVAM EDECEK

Brandenburg eyaleti insidans değerinin yüksek olduğunu belirterek, tam kısıtlamaların devam edeceğini açıkladı. Hatta büyük etkinliklerde üst katılım sınırlamanın daha da düşürüleceği belirtildi. Ancak detaylar henüz açıklanmadı. Rheinland-Pfalz ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletleri ise kısıtlamaları 2 Nisan’a kadar uzattığını duyurdu. Hamburg’un da geçiş dönemi için kısıtlamaları bir süre daha devam ettirmek istediği açıklandı. Aynı şekilde kesin olmamakla birlikte Schleswig-Holstein, Kuzey Ren Vestfalya ve Berlin eyaletlerinde de kısıtlamaların devam ettirilmesi gündemde. Konunun bu hafta içinde Eyalet Meclisleri’nde ele alınması bekleniyor.

Haberin Devamı

BÖLGESEL KISITLAMA

Koalisyon ortakları arasında tartışma konusu olan kısıtlamalarda yeni düzenlemeye göre insidans değerinin yüksek olduğu ve hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranına bakılarak, bölgesel kısıtlama uygulanabilecek. Geniş çaplı kısıtlamalara karşı çıkan FDP’li Adalet Bakanı Marco Buschmann, ‘Korona Hotspot’ olarak adlandırılan uygulamayla ilgili olarak, kısıtlamaların ‘gerçekten dar bir alanı’ kapsaması gerektiğini belirtti. Almanya’da geçen yıl 3 Aralık’ta yoğun bakımda yatan korona hasta sayısı 4 bin 773 olurken, 14 Mart tarihi rakamlarına göre ise yoğun bakımda yatanların sayısının 2 bin 226 olduğu belirtildi.