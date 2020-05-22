Bayram gerçek, tebrikler sanal!

ÜLKEMİZ için büyüklerimizle, aile fertleriyle bir araya gelme anlamı taşıyan bayramı, bu yıl ilk defa sokağa çıkma yasağı ve seyahat kısıtlaması ile geçireceğimizi belirten Ferah Onat, “Özellikle mart ayı sonundan bu yana sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üstü büyüklerimiz için bu çok daha önem taşıyor. Onlar, çocuklarıyla, torunlarıyla bir araya gelememenin hüznünü yaşarken biz de onlara olan zorunlu uzaklığın hasretini çekiyoruz. Bu bayram bir araya gelemesek de onlara yanlarında olduğumuzu hissettirebiliriz” dedi. Dijital medyanın kişilerarası ilişkilerde sınırları kaldırmaya yardımcı olduğunu belirten Doç. Dr. Ferah Onat, “Gönüllü karantina ve sınırlı sokağa çıkma yasakları sürecinde büyüklerimizle sosyal mesafeyi korumak adına uzaktan görüşebildik. Mobil telefonlar üzerinden onlarla sohbet ettik, onlara misafir olduk, onlarla birlikte sanal dünyada yemek yaptık, biraz da olsa hasret giderdik. Aynı uygulamayı bayramda da sürdürelim ve sanal dünyada aile geleneklerimizi sürdürelim” diye konuştu.





İŞTE SANAL BAYRAM İÇİN ÖNERİLER

- Eskiden her bayram görüşülemeyen akrabalara bayram tebrik kartları atılırdı. Yine bu iletişim yolu kullanılabilir. İster dijital ortamda, isterse çocuklarımızla yapacağımız bayram kartlarını büyüklerimize bayram öncesinde ulaştırabiliriz. Kartların yanına iliştireceğimiz küçük hediyeler de onların bayram boyunca bizi hatırlamasını sağlayacaktır.

- Arife günü, ailecek bayramda birlikte yapıp yediğimiz yemekleri telefonla onlardan tarif alarak yine ekranlar aracılığıyla beraber yapabiliriz. Hatta arife öncesinde sokağa çıkma yasağı başlamadan bu yemekleri yapıp aynı şehirdeysek onlara yollayabiliriz. Malzemelerin alınmasından ön hazırlıklara, pişirmeden sofraya sunmaya kadar her aşamada arayabilir, onlara gösterebiliriz.

- Bayram sabahı hiçbir adet aksamasın. Sabah erken kalkıp kahvaltıda birlikte görüntülü konuşarak, bu imkanımız yoksa sesli konuşarak kahvaltı yapabiliriz.

- Bayram sabahı ya da önceden özenle hazırlanmış, tüm ailenin bir arada olduğu kısa bir kutlama videosu gönderebiliriz. Bu video daha önceden düşünülmüş, evdeki herkesi gösteren, sevgi dolu duygularımızı aktaran bir video olabilir. Ayrıca yine güzel giysilerimizi giyip onları görüntülü arayabiliriz. Büyüklerimiz böylece videoyu tekrar tekrar izleyebilir. Ellerinde mobil telefon yoksa telefonla görüşmeler yapılmalı.

- Bu tür videolarda çocuklarımız okulda öğrendikleri şarkıları söyleyebilir, dans edebilir, yeni ezberlediği bir şiiri okuyabilir. Evimizde yeni düzenlediğimiz bir odayı, boyadığımız bir duvarı, yaptığımız bir elişini gösterebiliriz.

- Hatta arife gününden bayramın son gününe kadar bu tür videolar yollamak, kısıtlamaların geçici olduğunu onlara gösterip bu dönemde moral verecektir.

- Sosyal medya platformlarında geçmiş bayramlara ait güzel fotoğrafları paylaşarak güzel günleri anımsayabiliriz. Hatta yakın tarihte çekilmiş bazı fotoğrafları da bayram günü paylaşıp yakın zamanda tekrar kavuşacağımıza dair mesajlar verebiliriz.

- Hatta onlardan da eğer ellerinde teknolojik imkanları varsa bir şeyler hazırlamalarını isteyebiliriz. Evlerdeki eski albümleri açıp onlara beraber bakabiliriz. Sizler eski fotoğraflarla kısa videolar hazırlayıp onlara yollayabilirsiniz.

- Uzaktaki görüşemediğimiz diğer akrabalarımızı da aramalıyız. Görüntülü arayacaksak önce arayıp görüntülü görüşmeye uygun olup olmadıklarını sormalıyız. Görüşmeleri yaparken evin en temiz, en güzel köşesini seçelim, tıpkı misafir ağırlar gibi bir hazırlık yapalım. Karşılıklı kahvelerimizi yudumlayalım ki sanki yüz yüze görüşüyormuş gibi hasret duygularımızı birbirimize aktaralım.