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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
Haber Giriş: 25.04.2021 - 10:50 | Son Güncelleme:

Bavyera’da SPD Genel Sekreteri Taşdelen oldu

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Bavyera’da SPD Genel Sekreteri Taşdelen oldu

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Bavyera Teşkilatı’nın online yapılan ‘72. Genel Kurul’ toplantısında Florian von Brunn (52) 181’e 73 oyla ve Ronja Enders (34) 189’a 66 oyla eş başkan seçildi. 2013’ten bu yana eyalet milletvekili olan Arif Taşdelen (46) de 194 üyeden ‘Evet’ oyu alarak SPD Bavyera Genel Sekreteri oldu.

SPD Bavyera Parlamento grubunun göç ve gençlik politikası sözcüsü Taşdelen, “Çok mutluyum. SPD’de değişiklik şart. Yeniden halk partisi olduğumuzun hatırlatılması gerekir” dedi. Taşdelen, maalesef 5 gün önce vefat eden babasının bu gurur verici anı göremediğini söyledi: “Babam bugünü görseydi çok mutlu olur ve gurur duyardı. Bavyera Sosyal Demokrat Partisi Genel Sekreteri olmam annem, rahmetli babam ve tüm gurbetçilerin başarısı. Onları gururlandırabildiysem ne mutlu bana. İlk sırada göçmenlerle yola çıkan SPD Bavyera Teşkilatı, toplumun aynası olma yolunda.”

Bavyera’da SPD Genel Sekreteri Taşdelen oldu

 

 

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