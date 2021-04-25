Bavyera’da SPD Genel Sekreteri Taşdelen oldu

SPD Bavyera Parlamento grubunun göç ve gençlik politikası sözcüsü Taşdelen, “Çok mutluyum. SPD’de değişiklik şart. Yeniden halk partisi olduğumuzun hatırlatılması gerekir” dedi. Taşdelen, maalesef 5 gün önce vefat eden babasının bu gurur verici anı göremediğini söyledi: “Babam bugünü görseydi çok mutlu olur ve gurur duyardı. Bavyera Sosyal Demokrat Partisi Genel Sekreteri olmam annem, rahmetli babam ve tüm gurbetçilerin başarısı. Onları gururlandırabildiysem ne mutlu bana. İlk sırada göçmenlerle yola çıkan SPD Bavyera Teşkilatı, toplumun aynası olma yolunda.”