Bavyera’da sokağa çıkma yasağı

“KORONAVİRÜS Bavyera’yı tamamen teslim almış bulunuyor. Robert Koch Enstitüsü ve hastane doktorları acilen daha sıkı önlemler almaya çağırıyor. Bavyera’da koronavirüs vakaları maalesef dramatik biçimde yükseliyor. Yüzde 35 civarında artış var ve bir gündeki yeni vaka 817. Artık virüse yakalanan kişilerin bağlantılarını da takip edemiyoruz. Bavyera’da dün ölenlerin sayısı 10’du. Bugün 15’e yükseldi. Gelişmeler iyi değil. Artık bir hafta daha gelişmeleri bekleyemeyiz. Her bir vaka ve her bir ölü bizim için fazla. Artık daha fazla tereddüt edemeyiz. Aldığımız önlemleri hâlâ birçok insan anlamamış görünüyor. Polis raporlarına göre hâlâ korona partileri düzenleyenler ve yaşlıların yanından geçerken öksürenler var. Hastane doktorları bizi artık çok daha kararlı durmaya çağırıyor. Artık uzun uzun tartışmalar ve analizlerle zaman kaybetmeyeceğiz. Bizim tek çaremiz virüsün yayılma dalgasını kırmak.”

‘PARTİLER DÜZENLEMEYİN’

“Gelişmeleri Bakanlar Kurulu’nda tekrar görüştük ve oy birliğiyle aynı Avusturya’daki gibi dışarı çıkmaya sınırlamalar getirdik. İşe, doktora ve alışverişe gitme dışında herkes evde kalsın. Hastane ve yaşlılar yurdu da ölüm veya doğum vakaları dışında ziyarete yasak. Evde kalın. Zorunlu olmadığınız sürece evden çıkmayın. Komşu gençleri çağırıp evde partiler düzenlemeyin. Aranızda devamlı mesafe tutun. Kurallara aykırı davrananlar ağır para cezasına çarptırılacak. Yasak kapsamında eyalette tüm lokanta ve kafeler, kuaförler, yapı marketleri kapalı kalacak. Restoranlar, sadece paket satışı yapabilecek. Polis dışarı çıkma yasağını sıkı kontrol edecek.” Söder, süpermarketlerin açık olduğunu ve kıtlık alışverişine kesinlikle gerek olmadığını söyledi.