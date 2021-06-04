Bavyera’da doğumlar azaldı, ölümler arttı

SON nüfus bilgileriyle ilgili açıklamada bulunan Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann (CSU), 2020 yılı içerinde eyalet genel nüfusunun sadece 15 bin 500 kadar artış gösterdiğini söyledi. Önceki son 4 yıl içinde yıl başına ortalama 78 bin nüfus artışı olduğunu belirten Herrmann, geçen yıldaki düşüşte korona salgınının büyük etkisi olduğunu dile getirdi. Ayrıca eyalete olan dışarıdan göçün azalmasının da nüfus dinamiklerine etki yaptığını vurgulayan İçişleri Bakanı, “2020 yılının ilk yarısında nüfus artışı durma noktasına gelmişti” ifadelerini kullandı.

EN FAZLA ETKEN KORONA

Nüfusa en fazla olumsuz etkinin korona ölümlerinin neden olduğunu söyleyen Herrmann, geçen yılın son 6 ayında biraz olsun artan nüfusun kontrollü göç sayesinde olduğunu söyledi. Pandemi nedeniyle sınırların belli bir süre kapalı kaldığına dikkat çeken Herrmann, bunun da şehir nüfuslarına etki yaptığının altını çizdi. 2020 istatistik rakamlarına göre Bavyera genelinde 128 bin 764 doğum olurken, 143 bin 367 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilerek, önceki yıllarda doğumların ölümlerden daha fazla olduğuna dikkat çekildi. Çok sayıda ölümlere neden olan pandeminin, doğum sayılarını etkilemediği ifade edildi.