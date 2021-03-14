Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
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Bavyera’da 1.4 milyon doz aşı yapıldı
Nürnberg Büyük Şehir Belediye Başkanı Marcus König, Nürnberger Zeitung gazetesine verdiği röportajda Bavyera’da şimdiye kadar 1.4 milyon doz aşı yapıldığını, bunun 60 bininin Nürnberg’de gerçekleştiğini söyledi.
Önümüzdeki hafta aşılama kapasitesinin iki katına çıkarılacağını sözlerine ekleyen König, yakında kentte iki ayrı aşı merkezinin daha hizmete gireceğini vurguladı.
https://impfzentren.bayern adresinden ya da 116 117 numaralı telefondan aşı için randevu alınabiliyor.