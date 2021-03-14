Bavyera’da 1.4 milyon doz aşı yapıldı

Önümüzdeki hafta aşılama kapasitesinin iki katına çıkarılacağını sözlerine ekleyen König, yakında kentte iki ayrı aşı merkezinin daha hizmete gireceğini vurguladı.

https://impfzentren.bayern adresinden ya da 116 117 numaralı telefondan aşı için randevu alınabiliyor.