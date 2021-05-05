Bavyera yine erken davrandı

SÖZ konusu vatandaşların alışveriş, kuaför ve müze ziyareti gibi durumlarda öngörülen test zorunluluğundan muaf olacağını belirten Söder, aile buluşmalarındaki sayı kısıtlamasından da ayrı tutulacaklarını söyledi. Ayrıca gece sokağa çıkma yasağının da aşı olanlar için geçerli olmayacağını belirten Söder, kısıtlamaların temel hakları sekteye uğrattığını vurgulayarak, alınan kararla aşı sağlığının ne kadar önemli olduğuna dikkati çekmek istediklerini söyledi.

Riskli ülkelerden gelenlerin de komple aşı olduklarını ispatlamaları durumunda 10 günlük karantinadan muaf olacaklarını kaydeden Başbakan Söder, virüsten korunmak için uygulanan maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarının herkes için geçerli olmaya devam edeceğinin altını çizdi. Söder, 21 Mayıs tarihinden itibaren vaka sayısının 100’ün altına düştüğü belirlenen bölgelerde otellerin müşteri kabul edebileceğini, ayrıca gastronomi kuruluşlarının da açık alanda hizmet vermeye başlayabileceğini duyurdu.