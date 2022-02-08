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Bavyera gevşiyor

#Almanya#Bavyera#AVRUPADAN HABERLER
Bavyera gevşiyor

Almanya’nın Bavyera eyaletinde uzun zamandır devam eden bazı korona kısıtlamalarında hafifletilmeye gidildi.

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KONUYLA ilgili açıklamada bulunan Eyalet Başbakanı Markus Söder (CSU), gastronomi işletmelerindeki saat kısıtlamasının bundan böyle uzatıldığını, ayrıca kuaför ve kozmetik hizmetlerinde 2G uygulamasına son verildiğini duyurdu. Diğer yandan sağlık çalışanları için federal hükümet tarafından getirilen aşı zorunluluğunun kendi eyaletlerinde uygulanmayacağını açıklayan Söder, Berlin’in tepkisine neden oldu.

YEME İÇME YERLERİ GECE YARISINA KADAR AÇIK
Kliniklerdeki yoğun bakım sayısının azalması nedeniyle yaşamı sekteye uğratan kısıtlamalara gerek kalmadığını belirten Markus Söder, şu anki uygulamaya göre saat 22.00’ye kadar açık olan yeme içme yerlerinin bundan böyle hafta içi saat 23.00 hafta sonları ise gece 03.00’e kadar açık kalabileceğini duyurdu. Yeni kararlara göre 2G kuralı geçerli olan kuaför ve kozmetik hizmetlerinde 3G kuralı getirildiği, aşı olmamış kişilerin korona testi yaptırarak bu hizmetlerden yararlanabileceği ifade edildi. Daha önceki uygulamada aşı olmamış veya korona atlatmamış kişiler söz konusu hizmetlerden yararlanamıyordu.

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AŞI ZORUNLULUĞU UYGULANMAYACAK
Spor ve kültürel faaliyetlerdeki seyirci kapasitesi oranının da 2G artı test ve maske kuralına uyulmak şartıyla yüzde 25’ten yüzde 50’ye çıkarıldığı bildirildi. Söder’in federal hükümet tarafından sağlık çalışanları için 15 Mart tarhinden itibaren getirilen aşı zorunluluğunu Bavyera’da uygulanmayacağını açıklaması ise büyük tepkilere neden oldu.

ÖNEMLİ OLAN İNSAN SAĞLIĞI
Bavyera’dan gelen açıklamaların siyasete karşı duyulan güvenin yitirilemesine neden olacağını söyleyen Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach (SPD) “Bavyera hükümetinin karara bağlanmış yasaları ciddiye alması gerekir, buradaki öncelik insanların sağlığıdır“ dedi. Bavyera Başbakanı Söder ise sağlık personeli için getirilen aşı zorunluğunun klinik ve bakım evlerindeki personel açığı nedeniyle yasada belirtilen şartlar gereği bir süre uygulanmayacağı açıklamasında bulundu.

BERLİN VE BRANDENBURG’DA KALKACAK
Aşı zorunluluğunun sağlık çalışanı bulmadaki sıkıntıyı daha da zora sokacağını belirten Söder, federal hükümet tarafından planlanan genel aşı zorunluluğuna ise karşı olmadıklarını dile getirdi. Diğer yandan başta Bavyera olmak üzere birçok eyalette mahkeme kararları gereği genel alışverişlerde kaldırılan 2G kuralının Berlin ve Brandenburg eyaletlerinde de, maske kullanımı şartıyla iptal edileceği duyuruldu.

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