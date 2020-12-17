Başpiskopos Ventura’ya ‘cinsel saldırıdan’ hapis cezası
Vatikan’ın eski Paris Büyükelçisi Başpiskopos Luigi Ventura, cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Fransa’da 8 ay tecilli hapis cezasına çarptırıldı.
FRANSIZ basınında çıkan haberlere göre, Paris Ceza Mahkemesi Ventura’ya, 2018-2019’da Vatikan’ın Paris Büyükelçisi olarak görev yaptığı dönemde 4 erkeğe cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 8 ay tecilli hapis cezası verdi. Mahkeme, Ventura’nın söz konusu 4 kişiye 13 bin euro maddi tazminat ve 9 bin euro mahkeme masrafı ödemesine karar verdi. Sağlık nedenleriyle duruşmaya katılmayan Ventura’nın suçlamaları reddettiği aktarıldı.
Aralarında Paris Belediyesi’nin eski çalışanlarının da bulunduğu 4 erkek, geçen yıl Ventura hakkında cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Ventura’nın diplomatik dokunulmazlığı Temmuz 2019’da kaldırılmıştı. Paris Savcılığı, Şubat 2019’da olaya ilişkin soruşturma açmıştı.
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