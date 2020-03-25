'Gerhard'a söyleyeceğim, o da maske taksın'

GÜNEY Koreli So Yeon Schröder Kim, “Genelde insanlar maske takanları virüs bulaşmış sanıyorlar. Maskelilerin hasta olduğunu düşünüyorlar. Benim Almanya’da yaşayan Koreli arkadaşlarım da aynı tecrübeyi yaşamışlar. İnsanlar onları hasta sanmış” dedi. Schröder ile 2018 yılında evlenen Kim, birçok Asyalı’nın Almanya’da maske takmaktan çekindiğini de söyledi. Eşi Schröder ile birlikte koronavirüsten korunmak için işlerini evden yürüttüklerini kaydeden Kim, “Asyalıları teşvik etmek ve kasiyerlerle diğer insanları korumak için maske takarak alışverişimi yapıyorum. Eşime de gelecekte maskeyle dışarı çıkmasını söyleyeceğim” diye konuştu.