‘Başarıyoruz... Ne olur gevşemeyelim’

“ALINAN önlemler etkili oldu. Koronavirüs taşıyan bir kişinin başka kişilere bulaştırma riskini bire indirdik. Yani hasta bir kişi, ortalama bir kişiye bulaştırıyor. Biz bu rakamı birin altına indirmeliyiz. Gelecek günlerde bunu başaracağımızı umut ediyorum. Kentlerde alınan önlemlerle insanların hareketlilik oranı düşüyor. Bazı şehirlerde yüzde 50. Bazılarında sadece yüzde 40 azaldı bu hareketlilik. Önlemler işe yarıyor. Buna uymaya devam etmeliyiz. Yoksa salgını önlemek için önemli olan bulaştırma oranını birin altına düşüremeyiz ve sıfıra ulaşamayız. Hastanelerde yoğun bakım ve solunum cihazlı yatak kapasitesini, testleri artırdık. Geçen hafta 350 bin test yaptık. Bunlar başarılı olduğumuzu gösteriyor. Strateji tutuyor.”



‘MASKEYLE BİLE ÇIKMAYIN’

“Paskalya tatilinde de bu önlemlere sıkı sıkıya uyalım. Eğer kendinizi hasta hissediyorsanız, koronavirüs semptomları varsa, ne olur dışarı çıkmayın, alışverişe gitmeyin, toplu taşıma araçlarına binmeyin. Hastaysanız da dışarı çıkmayın. Maskeyle bile olsa evden dışarı çıkmayın. Mutlaka evde kalın. En tehlikeli olan ‘Nasıl olsa maske taşıyorum’ diye bulaşmaz güvencesi. Maskeye güvenip kurallara uymamak çok daha tehlikeli. Salgının bulaşmaması için en önemli iki kural 2 metre mesafe ve elleri iyice yıkamak. Hastaneler ve huzurevleri ise korona hastalarını mutlaka ayrı odalarda tutmalı. Trenler, tramvaylar yolcuların mesafe bırakabilmesi için daha fazla vagon sefere koymalı. Biz daha salgının başındayız. Bu kuralları sakın gevşetmeyelim.”



ÖNLEMLER NE ZAMAN KALKAR

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert ise önlemlerin ne zaman kalkacağı sorusuna henüz bunu konuşma aşamasında olmadıkları cevabını verdi. Seibert, “Önlemler 19 Nisan tarihine kadar uzatıldı. Önlemlere sıkı sıkıya uymamız ve dayanmamız lazım. Paskalya tatilinden sonra yeniden durum değerlendirilmesi yapılacak ve buna göre ne tür adımlar atılacağına karar verilecek” dedi. Vaka ve ölümlerin en yüksek olduğu Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder de, salgının yayılma hızının hafif zayıfladığını, iki kat artışı 6 güne çıkardıklarını, ancak tehlike geçti sinyali için bir sebep olmadığını söyledi.



KITLIK ALIŞVERİŞİ YAVAŞLADI

Almanya’da korona kriziyle başlayan kıtlık alışverişleri de düşmeye başladı. Halen bazı süpermarketlerde makarna, un, konserve ve tuvalet kâğıdı raflarında boşluklar görülüyor. Ama tüketiciler eskisi gibi kıyasıya alışveriş yapmıyor. Aldi süpermarketi satışların hafiflediğini belirtti. Lidl süpermarket zinciri de müşterilerin alışveriş tavrının son günlerde değiştiğini, kıtlık alışveriş tavrının düştüğünü açıkladı.