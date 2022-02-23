‘Barış ve özgürlüğün fiyat etiketi yok’

Haberin Devamı

FRANSA Dışişleri Bakanı Jens-Yves Le Drain ile görüşmesinden sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Baerbock, Rusya’ya dönük yaptırım kararını savundu. Baerbock, “Avrupa’nın barış ve özgürlüğünün fiyat etiketi yok” derken, Rusya’nın Minsk Sözleşmesi’ni hiçe saymasını uluslararası toplumun kesinlikle kabul etmeyeceğini vurguladı. Rusya krizinden sonra dünyanın eski dünya olmayacağını belirten Baerbock, Avrupa Birliği’nin, ABD, Avustralya ve Japonya ile birlikte aldığı yaptırım kararının her an için daha da sertleştirilebileceğine dikkati çekti.

Fransız Bakan Le Drian da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i ‘revizyonizm politikası’ izlemekle suçladı. Yaptırımların Putin’in Rusya’sına acı vereceğini ifade eden Le Drian, sorunun diplomatik yollardan çözümü için kapıların Rusya’ya açık olduğunu belirtti. Almanya Başbakanı Olaf Scholz başkanlığında bugün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısına onur konuğu olarak katılan Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Baerbock ile kısa süre içinde güvene dayalı sıkı bir ilişki kurduklarını hatırlatırken, “Son dönemde birbirimizi eşlerimizden daha fazla görüyoruz” diye konuştu.