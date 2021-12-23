Bankalar yanlış ve eksik bilgi veriyor

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BaFin’de görevli finans uzmanları, araştırma kapsamında müşteri gibi bankaların finans ürünleri hakkında bilgi aldı. Anonim olarak test amacıyla yapılan araştırmada banka çalışanlarının müşterilere ne kadar doğru bilgi verdikleri tespit edildi. Ortaya çıkan sonuç ise tam anlamıyla hayal kırıklığı yarattı. BaFin tarafından yapılan açıklamada, araştırma yapılan ve danışmanlık hizmeti alınan 36 bankadan 12’sinde önemli belgelerin müşteriye verilmediği açıklandı. BaFin uzmanı Christian Bock, danışma protokolleri ve masraflarla ilgili bilgilerin verilmediğini ve bunun yasal zorunluluk olduğuna kaydetti. Ancak BaFin, hangi bankalar olduğunu açıklamadı. BaFin, özellikle yaşlıların yanlış bilgilendirilmesine dikkati çekerken, bazı durumlarda ise tamamen yanlış bilgilendirilme olduğunu vurguladı. Almanya Tüketiciyi Koruma Merkezi’nden yapılan açıklamada, ortaya çıkan sonucun alarm zillerinin çaldığı anlamına geldiği belirtildi. Bankaların negatif faizi kullanarak özellikle yaşlılara emeklilik sigortası veya pahalı fonlar satmaya çalıştığı kaydedildi.