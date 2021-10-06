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HABERLERAvrupa Haberleri

Bankacılık hizmetlerine zam!

#MERKEZ Bankası#Bankacılık#ALMANYA
Bankacılık hizmetlerine zam

Almanya’da bankacılık hizmetlerindeki ücret artışının devam edeceği bildirildi. Konuyla ilgili Almanya Merkez Bankası Bundesbank’ın genel başkanı Joachim Wuermeling tarafından yapılan açıklamaya göre, bankaların eksi faiz uygulamasını müşterilerine yansıtması sonucu ücretler artmaya devam edecek.

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MERKEZ Bankası açıklamasına göre ayrıca bankalar şube kapatmaya devam edecek ve ücrete tabi online hizmetlerde yoğunluk yaşanacak. 2014 yılından beri Avrupa Birliği içerisinde faaliyet gösteren bankaların, merkez bankalarında depoladığı nakitler için yüzde 0.5 dolayında eksi faiz ödediğine dikkati çeken Wuermeling, artan maliyet yükünden kurtulmak isteyen bankaların müşteriler için uyguladığı faiz muafiyet limitini giderek aşağı çektiğini söyledi.

MUDİLERDE ONLINE BANKACILIK EĞİLİMİ
Diğer yandan bankaların şube kapatmaya devam edeceğini kaydeden Bundesbank Başkanı, mudilerin de giderek online bankacılığa eğilim gösterdiğini dile getirdi.
Yapılan yeni bir araştırmada ise Almanya’da ancak yüzde 13 kadar banka müşterisinin haftalık olarak şubelere gittiği, çoğunluğun dijital hizmetlerden yararlandığı ifade edildi. Ancak gelecekte de online hizmetlerdeki ücret artışının beklendiğini belirten finans uzmanları, özellikle para transferlerinin zamlanmasının öngörüldüğünü vurguladı.

 

 

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#MERKEZ Bankası#Bankacılık#ALMANYA