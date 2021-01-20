Bakımevinde yangın... 1 kişi öldü çok sayıda...

KLADOW semtindeki yurtta akşam saatlerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri zamanında müdahale etti. Yurdun bir odasında başlayan yangın daha sonra bütün binaya yayıldı. 140 itfaiye erinin görev aldığı yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yangının başladığı odada kalan yaşlı bir kişi hayatını kaybetti. Ölen kişinin vücudunun büyük bölümünün yandığı ve ölüm nedeninin de bundan kaynaklandığı belirtildi. Aralarında yurtta kalan yaşlılar ve hasta bakıcılarının da bulunduğu çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır. Yurtta korona vakaları bulunduğu için yangına müdahale eden itfaiye ekipleri önceden uyarıldı. Bu nedenle ekipler daha dikkatli davrandılar.