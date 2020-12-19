Bakım harcamalarınızı vergiden düşebilirsiniz

YAŞ ilerledikçe evde yemek pişirmek, ütü yapmak veya evi temizlemek güçleşiyor elbette. Bazı yaşlılar hatta fiziksel bakım, alışveriş hatta yemek yerken desteğe bile ihtiyaç duyabiliyor. Bu yönde destek görmenin maddi boyutu, aylık bütçeyi ciddi anlamda zorlayabilir. Yukarıda saydığımız yaşam alanları için alacağınız yardım karşılığında yapacağınız masrafların ne kadarını vergiden düşebileceğinizin, vergi mükellefi olarak bakım derecesine sahip olup olmama veya bakıma muhtaç olma statüsüne sahip olmadan gündelik işlerinizde desteğe ihtiyaç duyup duymama kriterlerine bağlı olduğunu söyleyebiliriz.

4 BİN EUROYA KADAR VERGİ AVANTAJI

Merkezi Berlin’de bulunan Almanya Mali Müşavirler Birliği yetkililerinden İsabel Klocke, bu konuda verdiği bilgiye göre, bakım derecesi (Pflegegrad) olmayan bir kişi, buna rağmen ihtiyaç duyduğu fiziksel bakım, yemek pişirme veya bahçe işleri için para karşılığında aldığı yardım veya destek hizmetlerini, ev işlerine yakın hizmet kalemi olarak vergiden düşebiliyor. Klocke, “Bakım yardımı için azami 20 bin euroya kadar yapılan masrafların yüzde 20’si, yani 4 bin eurosu vergiden düşülebilir” diyor. Önemli olan, söz konusu bakım hizmetinin vergi mükellefinin ikamet ettiği hanesinde sunulmuş, hizmet karşılığındaki ödemenin de banka havalesiyle gerçekleşmiş ve karşılığında fatura kesilmiş olmasıdır.

BAKICI MASRAFLARINA DA VERGİ KOLAYLIĞI

Evinizde, size gündelik hayatta yardım için ‘Minijob’, yani düşük ücretli bazında bir kişi çalıştırıyorsanız, bu kişiye yaptığınız ödemelerin yüzde 20’sini, azami olarak yılda 510 euroya kadarlık bölümünü de ‘bakım harcama kalemi’ olarak vergiden düşebilirsiniz. Mali müşavir Klocke’nin verdiği bilgiye göre, kendi konutunda ikamet edenlerin yanı sıra huzurevinde veya yaşlı bakımevinde yaşayan yaşlılar da, bu vergi kolaylığından yararlanabiliyorlar. Bu konunun halk arasında çok fazla bilinmediğine işaret eden yetkili, huzurevinde yaşayan vergi mükellefi bir yaşlının, bu vergi kolaylığından yararlanabilmesi için, içinde banyo, mutfak, oturma veya yatak odası barındıran, kendine ait bir apart dairede ikamet ediyor olması gerektiğini hatırlattı. Kaldığı odada sadece küçük bir mutfak bulunmasının maliye açısından yeterli görülmediğini kaydeden Klocke, bu durumda, kişinin sadece oda temizliği için yaptığı harcamaları vergiden düşebileceğini söyledi.

YATIŞ NEDENİ ÖNEMLİ

Maliye açısından huzurevindeki yatış nedeninin de önemli bir kriter olduğuna işaret eden Bavyera Mali Müşavirler Derneği yetkilisi Tobias Gerauer ise, kişinin yaşlılıktan mı yoksa hastalık nedeniyle mi huzurevine yerleştiğine bakıldığını belirterek, “Yaşlılık nedeniyle huzurevine yerleşen vergi mükellefleri, bundan dolayı oluşan masrafları, olağanüstü harcama kalemi olarak vergiden düşemezler” hatırlatmasında bulundu. Huzurevine yatış nedeni hastalık olanlarda durumun farklı olduğunu söyleyen yetkili, “Bu kişilerin huzurevine yerleşmeleri olağan dışı bir yaşam yükü olarak değerlendirileceğinden, bundan dolayı kaynaklanan harcamalar da vergi düşüşünde dikkate alınmaktadır. Ancak, bu masraftan, bakım sigortasından sağlanan ödenek ve ek yardımlar düşüldükten sonraki harcama miktarı, vergi beyannamesinde dikkate alınır” dedi.

ÇOCUKLARA DA VERGİ KOLAYLIĞI

Gerauer, bu konuda bir uyarıda da bulunuyor. Hastalık nedeniyle huzurevine yerleşenlerde, ev işlerine yakın hizmetler için yaptığı ödemelerden, sadece bakım sigortasından aldığı ödenek miktarını düşmekle kalınmadığını, kendine ait konutunda ikamet etmediği için aile bütçesinde yapacağı tasarrufun da (kira, elektrik, su ve yakıt gibi giderler), harcama miktarından düşüldüğünü söyledi. Uzman mali müşavir Gerauer, huzurevi masrafları kişinin yetişkin evlatları tarafından ödeniyorsa, o zaman masrafları karşılayan kişinin, vergi kolaylığından yararlanabileceğini kaydetti. Buna göre, hastalık sonucu huzurevine taşınanların konaklama masraflarını karşılayan çocukları, bu masraflardan yılda 9 bin euroya kadar olan miktarı ‘nafaka’ olarak vergiden düşebiliyor.

BAKIM DERECESİ ŞARTI

Bakım ihtiyacı veya yaşlılıktan dolayı huzurevine yatanların çocukları, huzurevi masraflarını, kişinin payına düşen miktar haricinde, olağan dışı yaşam yükü olarak vergiden düşme hakkına sahipler. Kişinin payına düşen miktarın hesabında, genel olarak masrafın yüzde 1 ile 7’si arasında değişen oran baz alınıyor. Bakıma muhtaç anne veya babasına evinde ücretsiz bakan evlatlar ise, yıllık 924 euroluk tutarı peşin gider olarak vergiden düşebilirler. Bu miktarı aşan harcamalar da, olağanüstü harcama kalemi olarak vergiden düşülebilir. Bu haktan yararlanabilmek için bakılan kişinin en az bakım derecesi 4 veya 5’e sahip olması veya engellilik belgesinde ‘H’ harfi yazılı olması gerekiyor. Yukarıdaki örnekte olduğu gibi, 924 euroyu aşan huzurevi konaklama masrafının, kişinin payına düşen yüzde 1 ile 7’si oranındaki tutar, vergiden düşülebilen miktardan çıkarılır.

- BUNU NOT EDİNİZ -

TELEFONLA RAPOR ALMA UYGULAMASI UZATILDI

ALMANYA’da koronavirüs pandemisine karşı mücadele kapsamında, hafif şiddetteki üst solunum yolu enfeksiyonlarında doktordan rapor alma tekrar kolaylaştırıldı. Virüsün bulaşma tehlikesini en aza indirmek için alınan bu tedbir uyarınca, 31.3.2021 tarihine kadar muayenehaneye gitmeden telefonla doktor raporu alınabilecek. İlk etapta bir haftalığına verilecek olan doktor raporu, bir defaya mahsus bir hafta uzatılabilecek. Raporu yazan doktor, hasta olduğunu söyleyen sigortalı ile telefonda bizzat konuşup rahatsızlığı konusunda ikna olması gerekecek. 19.10.2020 tarihinden itibaren yeniden yürürlüğe giren bu uygulama yeni değil. Geçen mart ile mayıs ayları arasında patlak veren ilk koronavirüs pandemi dalgasında da benzer bir uygulamaya gidilmişti.