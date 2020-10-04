‘Bakalım, görelim diyecek durumda değiliz’

BU durumun herkes gibi kendisini de korkuttuğunu belirten Berlin Sağlık Senatörü Dilek Kalaycı, alınacak yeni önlemler kapsamında Berlin’de alkol satışının belirli zaman dilimlerinde durdurulmasını gerektiğini söyledi. Vaka sayılarının tehlikeli boyutlara ulaştığını ifade eden Kalaycı, şunları söyledi: “Artık ‘bakalım, görelim’ diyecek durumda ve zamanda değiliz. Kötü senaryoların yaşanmaması için önlemlerin alınması gerekiyor. Berlin’de restoran ve barlarda da dahil 23.00 ila 06.00 saatleri arasında alkol satışı durdurulmalı. İki haneye mensup kişilerden başka kişilerin bir araya gelmemesi gerekiyor. Kapalı alanlarda toplanma sayısı 25, açık alanlarda 50 ile sınırlandırılmalı.”

SAYI ARTIYOR

Berlin’de vaka sayısının her 100 bin kişiden 30’u geçmesi riskli durum olarak kabul ediliyor. Başkentte vaka sayısının her 100 bin kişide 40’ın üzerinde olduğu açıklandı. Eyalette cuma günü 338 yeni vaka belirlenmişti. Berlin’de akut hasta sayısı ise 2 bin 174 olarak duyuruldu. Virüs ortaya çıktığı günden beri hastalananların sayısı ise 15 bin 573’ü buldu. Şimdiye kadar 13 bin 168 kişi sağlığına kavuşurken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 231 olarak açıklandı. Almanya’da günlük vaka sayısı ise Robert Koch Enstitüsü’nün verilerine göre 2 bin 278. Ülke genelinde şimdiye kadar 299 bin 237 kişi virüse yakalandı. 9 bin 529 kişi hayatını kaybetti.