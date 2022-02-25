BAK’a 4 bin euroluk gelecek ödülü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ukraynadan acı itiraf... Rusyadan yaptırımlara sert yanıtUkrayna'dan acı itiraf... Rusya'dan yaptırımlara sert yanıt#Rusya
Savaşın simgesi öğretmen konuştu: Putine boyun eğmektense ölmek daha iyiSavaşın simgesi öğretmen konuştu: 'Putin'e boyun eğmektense ölmek daha iyi'#RUSYA
Ukrayna - Rusya savaşında son durum... Çernobilde ekolojik felaket korkusuUkrayna - Rusya savaşında son durum... Çernobil'de ekolojik felaket korkusu!#RUSYA
Rus tankı sivil aracı ezdi Ukraynadan inanılmaz görüntüler...Rus tankı sivil aracı ezdi! Ukrayna'dan inanılmaz görüntüler...#Ukrayna
Ukraynalı askerler meydan okudu, Rusya hepsini öldürdü Son konuşmaları ortaya çıktı...Ukraynalı askerler meydan okudu, Rusya hepsini öldürdü! Son konuşmaları ortaya çıktı...#RUSYA
Rusya Ukrayna savaşındaki kritik ülke Putin Belarus üzerinde nasıl hâkimiyet kurduRusya Ukrayna savaşındaki kritik ülke! Putin Belarus üzerinde nasıl hâkimiyet kurdu?#Ukrayna-Rusya Savaşı
Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacakUkrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak?#Rusya-Ukrayna Savaşı
Ukraynadan yürek burkan görüntü: Baba ile kızı böyle vedalaştıUkrayna'dan yürek burkan görüntü: Baba ile kızı böyle vedalaştı!#Ukrayna
Zelenski sitem etti: Ukrayna yalnız, ben ve ailem ise düşmanın bir numaralı hedefiyizZelenski sitem etti: 'Ukrayna yalnız, ben ve ailem ise düşmanın bir numaralı hedefiyiz'#Volodimir Zelenski
Rusyaya tepkiler devam ediyor Ekonomik yaptırımlar art arda geldi...Rusya'ya tepkiler devam ediyor! Ekonomik yaptırımlar art arda geldi...#Rusya
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yaptırımların Türkiye’ye etkisini değerlendirdi... Boğazlar için kritik kararDışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yaptırımların Türkiye’ye etkisini değerlendirdi... Boğazlar için kritik karar#Mevlüt Çavuşoğlu
Nihayet ‘toprak bütünlüğü’ akıllarına geldiNihayet ‘toprak bütünlüğü’ akıllarına geldi#Joe Biden
Hadise hamile miHadise hamile mi?#Ece Erken
Ünlü oyuncu Ukraynada savaşın ortasındaÜnlü oyuncu Ukrayna'da savaşın ortasında#Sean Penn
Eski aşıklar Arda Kural ile Yıldız Asyalı 24 yıl sonra bir aradaEski aşıklar Arda Kural ile Yıldız Asyalı 24 yıl sonra bir arada! #Arda Kural
HABERLERAvrupa Haberleri

BAK’a 4 bin euroluk gelecek ödülü

#Almanya#Futbol#BAK
BAK’a 4 bin euroluk gelecek ödülü

Bu yıl yaptığı transferler ve ligdeki performansıyla dikkatleri çeken BAK, önemli bir ödülün sahibi oldu. BAK, Berlin’deki tüm spor derneklerinin çatı örgütü olan Eyalet Spor Birliği’nin geleneksel ‘2021 Gelecek Ödülü’nde ikinci seçildi ve gençlere yönelik çalışmalarıyla 4 bin euroluk ödül kazandı. BAK, futbolun yanı sıra sosyal alandaki ve çevre duyarlılığı konusunda gösterdiği çalışmalarıyla ödüle layık görüldü.

Haberin Devamı

BAK genç takımlar sorumlusu Burak Işıkdağlıoğlu, kulübe çoğunluğu çocuk ve genç 650 sporcunun üye olduğunu belirtti. Işıkdağlıoğlu, “Bizim için futbol sadece futbol değildir. Bizim için sosyal ve toplumsal alanda angaje olmak da önemlidir. Çocuklar ve gençler burada sadece futbol oynamayacaklarını, aynı zamanda kendilerini geliştirebileceklerini görüyor. Örneğin; aşılama bizim için toplumsal ve tıbbi açıdan önemli bir sorumluluktu. Geçen yıl eylül ayında aşı otobüsüyle aşılama kampanyasına destek verdik. Gençlerimizin yüzde 90’ı bu sayede aşılandı. Ayrıca kulüpteki bazı alanlara aşırı düşüncelerden dolayı hayatını kaybedenlerin isimlerini vererek her türlü aşırılığa karşı olduğumuz mesajını verdik” dedi. Işıkdağlıoğlu, 2022 yılını kulüp bünyesinde çevre yılı ilan ettiklerini kaydederken, kulüp binasına enerji tasarruflu ampuller takıldığını, plastik şişe ve bardakların yerini cam şişelerin aldığını söyledi.

Haberin Devamı

BAK’a 4 bin euroluk gelecek ödülü

BAK’a 4 bin euroluk gelecek ödülü

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Futbol#BAK

BAKMADAN GEÇME!

Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak

Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak?

#Rusya-Ukrayna Savaşı
Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti
Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

#Rusya

BAKMADAN GEÇME!

Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak

Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak?

#Rusya-Ukrayna Savaşı
Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti
Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

#Rusya