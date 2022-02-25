BAK’a 4 bin euroluk gelecek ödülü

Haberin Devamı

BAK genç takımlar sorumlusu Burak Işıkdağlıoğlu, kulübe çoğunluğu çocuk ve genç 650 sporcunun üye olduğunu belirtti. Işıkdağlıoğlu, “Bizim için futbol sadece futbol değildir. Bizim için sosyal ve toplumsal alanda angaje olmak da önemlidir. Çocuklar ve gençler burada sadece futbol oynamayacaklarını, aynı zamanda kendilerini geliştirebileceklerini görüyor. Örneğin; aşılama bizim için toplumsal ve tıbbi açıdan önemli bir sorumluluktu. Geçen yıl eylül ayında aşı otobüsüyle aşılama kampanyasına destek verdik. Gençlerimizin yüzde 90’ı bu sayede aşılandı. Ayrıca kulüpteki bazı alanlara aşırı düşüncelerden dolayı hayatını kaybedenlerin isimlerini vererek her türlü aşırılığa karşı olduğumuz mesajını verdik” dedi. Işıkdağlıoğlu, 2022 yılını kulüp bünyesinde çevre yılı ilan ettiklerini kaydederken, kulüp binasına enerji tasarruflu ampuller takıldığını, plastik şişe ve bardakların yerini cam şişelerin aldığını söyledi.

Haberin Devamı