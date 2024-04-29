Baerbock mu Habeck mi?

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HABECK, 26 Eylül 2021 tarihinde yapılan genel seçim öncesi “Yeşiller’in başbakan adayı Annalena Baerbock’tur. Baerbock, ne istediğini biliyor ve bu seçimde bize liderlik edecek” diyerek ‘gönüllü’ olarak adaylıktan feragat etti.Kendisinin de Baerbock’a tam destek vereceğini özellikle vurguladı.Destekledi de...Ancak seçim öncesi yapılan kamuoyu yoklamalarında, bir ara toplam oyların yüzde 25’inden fazlasını alarak ‘en güçlü parti’ konumuna yükselen ve başbakanlık koltuğuna oturacağından hareket edilen Annalena Baerbock’un piyasaya çıkan ‘Şimdi. Biz Ülkemizi Nasıl Da Değiştireceğiz’ adlı kitabında, kaynak belirtmeden internetten, Politik Eğitim Federal Merkezi’nin yayınlarından ve aralarında haftalık ‘Der Spiegel’ dergisinin de bulunduğu bazı dergilerden alıntı yaptığının ortaya çıkması sıkıntı yarattı.Yeşiller seçimlerde ancak yüzde 14.7 oy alarak SPD ve CDU/CSU’nun ardından üçüncü sıraya yerleşirken hem güven hem de oy kaybına uğrayan Baerbock’un başbakanlık hayali sönüp gitti.

PİŞMANLIĞINI GİZLEMEDİ

Robert Habeck, adaylığı ‘gönüllü’ olarak Annalena Baerbock’a bıraktığından dolayı pişmanlık duyduğunu da gizlemedi sonradan.

Evet...

O zaman önceliği Baerbock’a bırakan Habeck’in bu sefer hiç de öyle davranmayacağı söylentileri arttı son dönemlerde.

Her ne kadar Baerbock da Habeck de bu konuda henüz açıklama yapmasalar da Yeşiller’de başbakan adayı yarışının yine ‘bu ikili’ arasında yaşanacağından hareket ediliyor.

Tabii bu sefer Robert Habeck’in adaylıkta direneceğine kesin gözüyle bakıldığından da.

GÖZDEN DÜŞMEYE BAŞLADI

Gece gündüz yollarda olan ve son bir yıl içinde 7 kez İsrail’e giden, Orta Doğu’da barışın sağlanması, Gazze’ye yardımın ulaşması, Hamas’ın rehineleri serbest bırakması için yoğun çaba sarf eden Baerbock, bazı söylemleri nedeniyle Almanya’da gözden düşmeye başladı.

Annalena Baerbock’un geçen yıl Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’i ‘diktatör’ olarak nitelemesi, iki ülke arasındaki ilişkilerde ciddi gerginlik yarattı.

Almanya’nın eski Başbakanı Gerhard Schröder, bunun çok büyük bir hata olduğunu söylerken, Bakan Baerbock’u ‘diplomasiden anlamamakla’ suçladı.

Bunun profesyonellikle bağdaşmadığını vurgularken, bu ve benzer tutumu yüzünden Annalena Baerbock’un böyle bir makama layık olmadığı görüşünü bile savundu.

Son İsrail ziyareti sırasında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede tam bir ağız dalaşı yaşandığı iddiaları ise Baerbock’a daha fazla puan kaybettirdi.

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Nitekim son yapılan kamuoyu yoklamalarına da yansıdı.

Almanların yüzde 70’i Annalena Baerbock’un Federal Dışişleri Bakanı olarak görevini iyi yapmadığını düşünüyor.

Görevini iyi yaptığı görüşünü paylaşanların oranı ise yüzde 22’de kalıyor.

AfD’lilerin yüzde 97’si, CDU/CSU’luların yüzde 84’ü, hükümet ortağı FDP’lilerin yüzde 75’i Baerbock’un görevini iyi yapmadığı görüşünde birleşiyor.

Hükümet ortağı SPD’lilerin yüzde 33’ü de öyle.

Yeşiller’de ise bu oran yüzde 7’de kalıyor.

Focus online ve Civey tarafından yapılan son kamuoyu yoklamasına göre, Almanların yüzde 81’i Annalena Baerbock’un başbakan adaylığına destek vermiyor.

Yani böyle bir makam için Baerbock’un ‘uygun olmadığını’ düşünüyor.

Yeşiller yanlısı seçmenlerin yüzde 58’i Baerbock’un başbakan adaylığına destek verirken, bu oran FDP’lilerde yüzde 7’yi, CDU/CSU’lularda yüzde 4’ü ve AfD’lilerde de yüzde 2’yi geçmiyor.

Tabii Yeşiller yanlısı seçmenlerin yarıdan fazlasının destek vermesi Baerbock’u cesaretlendiriyor.

Ancak son dönemlerde sosyal medyada paylaştığı videolarda, katıldığı toplantılarda ve yurt dışına yaptığı resmi ziyaretlerde ‘tam bir devlet adamı profili sergileyen’ Robert Habeck’in başbakan adaylığının daha yüksek olduğu sinyalleri de geliyor.