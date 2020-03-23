‘Ayrılmak istedi, boğdum’

BERLİN’deki Auguste Viktoria Kliniği’nde ameliyat hemşiresi olarak görev yapan iki erkek çocuk annesi Katrin R., dört gün önce ortadan kaybolmuştu. Polis hemşireyi bulmak için fotoğrafını dağıtıp halktan da yardım istedi. Genç annenin cesedini inşaat çalışanları buldu. Hemşirenin bulunması üzerine polis sevgilisi Andre N.’yi şüpheli olarak gözaltına aldı. İlk sorgusunda suçunu itiraf eden katil zanlısı sevgili “Benden ayrılmak istedi. Ben de onu boğdum” dedi. 36 yaşındaki zanlı tutuklandı. Zanlı genç kadını öldürdükten sonra polise gidip sevgilisinin kaybolduğu ihbarında bulunmuştu.