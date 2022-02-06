Ayça Miraç’dan Essen Filarmoni’de konser!

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ÜNLÜ şair-yazar Yaşar Miraç’ın kızı olan, Gelsenkirchen doğumlu Ayça Miraç şarkı söylerken anadil Lazcayı tercih ediyor. Miraç, Essen Filarmoni’deki konserinde, 2018 yılında Almanya’da ‘Jazzhaus Records’tan ve 2019 yılında Türkiye’de Doğan Müzik’ten çıkan ilk albümü Lazcazz’dan ayrıca da yeni repertuarından parçalar seslendirecek.

BABASININ ŞİİRLERİNİ BESTELİYOR

Hollanda’nın Enschede kentinde ArtEZ Konservatuarında caz eğitimi alan Ayça Miraç, Avrupa ve Amerikan caz müziğiyle kendi tarzını harmanlayor. Miraç, hem babasının şiirlerini hem de kendi yazdığı İngilizce şiirleri besteliyor. Türk, Laz, Gürcü halk türkülerinden caza uyarlamalar, düzenlemeler yapıyor.

ESSEN FİLARMONİ’DE İLK KONSERİ

Ayça Miraç’a konserde, Henrique Gomide (piyano), Philipp Grussendorf (kontrbas), Marcus Rieck (davul) eşlik edecek. Essen Filarmoni’de ilk konseri olduğu için çok sevinçli ve heyecanlı olduğunu belirten Miraç, müzik severleri konserine davet ediyor. 9 Şubat 2022 Çarşamba günü Essen Filarmoni’de Opernplatz 10 adresinde saat 20.00’de başlayacak olan konserde 2G kuralı geçerli.